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中國去年負債率逼近警戒紅線 債務缺口高達46.55兆人民幣

記者蔡敏姿／綜合報導
中國財政部28日公布，2020年政府債務缺口高達46.55兆元人民幣。（路透）
中國財政部28日公布，2020年政府債務缺口高達46.55兆元人民幣。（路透）

中國財政部28日公布，2020年底的地方債務率（財務餘額與政府財政能力比）超過97%，負債率（債務餘額與GDP之比）為45.8%，接近警戒紅線60%的下限，「今年恐進入警戒區間」。最新統計，2020年債務缺口高達46.55兆元人民幣（約7.18兆美元）。

財政部28日召開2020年財政收支情況網上新聞發布會，統計顯示，地方債務去年底25.66兆元，加上中央政府債務餘額20.89兆元，全中國政府債務餘額46.55兆元。

經濟專家分析稱，今年中國可能不設經濟增長目標，為連續第二年，因擔心設立目標會鼓勵各省增加債務。

財政部表示，按國家統計局公布的2020年GDP初步核算數101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比為45.8%，低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。

但需注意的是，地方政府償債壓力愈來愈大，風險增高。和訊網報導，財政部政府債務研究和評估中心副主任薛虓乾分析，地方債務率接近警戒區間下限，今年可能要進入警戒區間。從專項債券償債資金來源看，目前償債來源規模不足，需嚴格防控債務風險。

去年疫情肆虐，中國經濟逆勢增2.3%。路透報導，分析預估，今年中國經濟將有望大幅反彈8.4%。不過，有消息稱，政策制定者擔心將經濟增長目標掛鉤，可能鼓勵地方政府追求更高的經濟增長，這反過來會導致為了實現目標，債務出現不健康的增長。因此今年將取消設定經濟目標。

財政部強調化解隱性債務風險，下一步，按照「開好前門、嚴堵後門」的思路，加強與分工合作和監管，進一步完善地方政府規範舉債融資機制，抓實化解隱性債務風險工作。

具體操作，一是持續完善法定債務管理，保持宏觀槓桿率基本穩定。二是持之以恆防範化解隱性債務風險。

中國 財政部 人民幣

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