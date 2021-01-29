全球車用晶片缺貨荒 台積電超急件趕工

為紓解全球車用晶片缺貨荒，台積電 在政府及主要客戶請託下，決啟動「超級急件單（Super Hot Run）」，透過縮短晶片投片到產出的時程擠出產能，優先供應給相關車用晶片廠，不過此舉勢必會擠壓部分客戶原排定的訂單，如何穩定原客戶訂單，成為台積電本季最大挑戰。

全球面臨車用晶片短缺，導致福斯、福特、奧迪等汽車 業者減產，包括德國、日本及美國紛紛透過外交管道，希望台灣 政府能請包括台積電等晶圓代工廠協助。

為此經濟部日前邀請台積電、聯電、世界及力積電四大晶圓代工商會商，會中達成共識，將透過製程優化擠出產能，優先協助供應車用晶片，避免全球汽車產能因缺貨而被迫減產。

台積電28日正式回應，紓解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積電當務之急。不過汽車產業供應鏈既長又複雜，台積電已與客戶合作確認其關鍵需求，正式加速生產相關車用產品。這是台積電正式表態會協助解決車用晶片荒。

據了解，雖然多數車用晶片廠都自己有晶圓廠，研判此次是因產線受疫情影響相當嚴重，才能被迫尋求台積電協助。

台積電去年曾示警，希望車用晶片廠不要砍單以免產能不易恢復，未獲接受。如今果真被台積電料中，但這些車用晶片廠都是全球排名前面的半導體大廠，且汽車產業是全球火車頭工業，台積電身為全球晶片穩定提供者，無法坐視不理。

台積電供應鏈透露，為紓解全球車用晶片荒，台積電決定啟用「超級急件單」。去年台積電也曾使用此模式，趕交華為旗下海思半導體需求的晶片，當時生產一片5奈米晶圓約50個工作天，台積電卻39天就趕給海思。據了解，海思至少需多付出三成費用給台積電。