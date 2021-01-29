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新冠疫情影響 中國去年財政赤字飆破6兆人民幣

記者林則宏／綜合報導

中國財政部28日公布2020年全國財政收支情況。2020年，中國全國一般公共預算收入為18兆2895億元人民幣(約2.8兆美元)，年減3.9%；全國一般公共預算支出24兆5588億元，增長2.8%。

2020年財政赤字達6兆2693億元。2019年的財政赤字為4兆8492億元，去年在新冠肺炎疫情影響下，赤字金額明顯增加。

財政部表示，2020年，面對嚴峻複雜的國內外環境，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，各級財政部門為貫徹中央決策，推動減稅降費和財政資金直達機制等規模性「助企紓困」政策，導致全國一般公共預算收入下降、支出的增加。

不過，財政部稱，去年的公共預算收入情況已經是「好於預期」。

首先是受經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升。去年一至四季度，中國全國一般公共預算收入增幅分別為-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%。其中，疫情最嚴重的2、3月，全國財政收入分別下降21.4%、26.1%，財政收支矛盾十分突出。

對於疫情導致2020年財政收支矛盾較為突出，新聞稿稱，財政部在特殊時期採取特殊舉措，將赤字率從2.8%提高至3.6%以上，新增財政赤字1兆元。安排地方政府新增專項債券3.75兆元，較前一年增加1.6兆元。同時發行抗疫特別國債1兆元。

財政部官網公布的新聞稿稱，疫情變化和外部環境仍面臨很多不確定因素，一些行業仍在消化疫情帶來的不利影響，經濟穩定恢復的基礎還不牢固。

財政部將會進一步完善減稅降費政策，提高政策的精準性和有效性，持續發揮減稅降費政策效應。

財政部 疫情 預算

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