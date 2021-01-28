中鋼協：今年中國鋼鐵進口將增加 出口估下降

中國 鋼鐵工業協會27日表示，由於中國國內鋼鐵需求增加，預計今年鋼鐵進口將增加，但出口預計將下降，中國鋼鐵產品需求將小幅增加。

中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗昨天表示，去年中國全國累計出口鋼材5367萬噸，年減16.5%，累計進口鋼材2023萬噸，年增64.4%。若考慮進口鋼坯增加情況，去年中國粗鋼淨出口年減67.6%。重點統計鋼鐵企業銷售收入年增10.86%；利潤總額年增6.59%。

她指出，憑藉強大的國內市場需求，中國鋼產量不但沒有為全球鋼鐵市場帶來消費壓力，而且與世界分享中國市場的繁榮。

中國國家統計局披露的數據顯示，去年中國粗鋼產量為10.53億噸，年增5.2%，首次突破10億噸大關。生鐵產量8.88億噸，年增4.3%；鋼材產量13.25億噸，年增7.7%。

屈秀麗稱，去年在宏觀政策的作用下，國民經濟呈逐步恢復態勢。特別是第二季以後，隨著復工 復產、穩經濟政策逐步發力，重大項目投資 啟動，機械、汽車、家電等下游行業快速復甦，與鋼鐵消費密切相關的經濟指標持續好轉，鋼材消費創新高。

據中鋼協測算，去年鋼材實際消費年增7%左右，其中建築業增長10%、製造業增長4%。