我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

中國首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片

記者蔡敏姿／綜合報導
上汽榮威旗下5G智慧電動MARVEL-R。（取材自華為官網）
上汽榮威旗下5G智慧電動MARVEL-R。（取材自華為官網）

中國首款5G汽車下月將問世，上汽榮威的MARVEL-R是一款純電動SUV車型，搭載華為5G巴龍5000晶片和Mobileye EyeQ4H晶片，也是全球首款通過State Radio Regulation Committee（無線電管理委員會）認證的5G智慧汽車。

鳳凰財經報導，上汽榮威旗下5G智慧電動MARVEL R將於2月7日上市，全面中國製造，是全球首款通過認證，且也是唯一一款通過車載車規級5G/C-V2X終端產品認證的車型，這意味著中國車業5G智慧車載終端全場景落地。

上汽去年底開放MARVEL R全球預售，預售價格人民幣22萬元（約3.3萬美元）起。MARVEL R完成上汽在5G技術、自動駕駛、三電技術等領域的最新成果，是上汽寄予厚望的車型。

MARVEL R這款車則可提前獲得道路通勤環境、紅綠燈變化等等信息，自主完成車速控制以及導航路徑，真正的做到智慧化出行。

在外觀設計上，MARVEL R這款車的造型非常前衛且具有強烈的未來感的，新車採用電動汽車慣用的封閉式格柵設計，能夠有效降低整車的風阻系數，而造型獨特的前大燈還採用貫穿式設計，且大燈組內通過菱形元素點綴，具科技感。

近期，華為積極切入電動車市場，之前華為消費者CEO余承東與比亞迪CEO王傳福同台宣布強強聯手。如何結盟？簡單來說就是余承東要把手機系統上的百萬級別的軟體都要讓車載系統也可以使用。以往的車載系統上最多僅百個軟體可以選擇，但裝載華為的鴻蒙系統後，車主在汽車上連線手機系統。

鴻蒙在2019年推出後，到2020年年底才推出手機端的2.0版本，此前僅應用在智慧手表上。據悉現在的華為5G汽車的生態圈已經有30家合作的車企。

5G 汽車 華為

上一則

中國工業企業利潤 連七月兩位數成長

下一則

中國企業去年併購額7338億美元 創5年新高

延伸閱讀

華為首座境外工廠 尋尋覓覓落腳法國 遭批「支票外交」

華為首座境外工廠 尋尋覓覓落腳法國 遭批「支票外交」
中國首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片

中國首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片
華為 傳售旗下高階手機品牌

華為 傳售旗下高階手機品牌
任正非：美制裁 逼華為從小學生跳級博士

任正非：美制裁 逼華為從小學生跳級博士

熱門新聞

由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
美國前總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。路透

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

2021-01-23 08:40
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美股27日盤前跌勢加深，道瓊期指一度跌約300點。路透

美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

2021-01-27 09:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點