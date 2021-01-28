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中國工業企業利潤 連七月兩位數成長

記者李仲維／綜合報導

中國國家統計局27日公布，去年12月規模以上工業企業利潤年增20.1%，已連續七個月維持兩位數成長，累計2020年工業企業利潤增長4.1%，製造業拉動經濟明顯，不過企業仍面臨應收帳款較快增長、庫存增加和現金流壓力較大等問題。

數據顯示，去年12月規模以上工業企業利潤年增20.1%，增速比11月加快4.6個百分點，且連續七個月保持兩位數增長。去年全年，規模以上工業企業利潤總額為6兆4516.1億元人民幣(約9964億美元)，年增4.1%。

展望今年的工業利潤走勢，第一財經引述英大證券研究所所長鄭後成分析，今年全年工業企業利潤總額很大機率會有兩位數增長。原因一是在全球需求修復，實體經濟主動補庫存的背景下，今年工業增加值每個月的年增率有望維持在較高水準；二是實體經濟復甦，加上全球逆周期調節政策尚未退出，尤其是美國聯準會一年之內升息機率不大，預計今年每個月的PPI年增率很大機率會上移。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，去年工業企業表現有三個主要特點，一是工業企業效益持續改善，企業利潤逐季回升，單位成本連續下降，盈利能力也有所增強。二是主要工業板塊利潤均實現正增長，其中高新技術製造業板塊保持較快增長。三是隨著大規模減稅降費、減租降息等一系列助企紓困政策措施持續顯效，各類市場主體活力增強。

分季來看，去年中國工業企業利潤呈現「由負轉正、逐季加快」的走勢。製造業對工業企業利潤拉動作用明顯，其中裝備製造業利潤率先恢復且增長穩健。數據顯示，製造業利潤比2019年增長7.6%，拉動全年規模以上工業企業利潤增長6.4個百分點。從行業來看，石油和天然氣開採業利潤跌幅居首，年減達83.2%。

朱虹指出，2020年工業企業生產經營持續穩定恢復，企業盈利快速回穩、持續向好。但工業企業仍面臨應收帳款較快增長、庫存增加和現金流壓力較大等問題。

利潤 中國 紓困

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