我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

中國引導地方推5G 今年建60萬個基站

記者陳言喬／綜合報導
中國今年再建60萬個5G基地台。（取材自百度）
中國今年再建60萬個5G基地台。（取材自百度）

中國工信部表示，中國推動5G產業不遺餘力，預計今年將建設5G基站（基地台）60萬個，在實現地級以上城市深度覆蓋的基礎上，加速向有條件的縣鎮延伸。

中國工信部發言人、資訊通信管理局局長趙志國26日上午在北京國務院新聞辦發布會上表示，今年將持續提升網路覆蓋能力，引導地方政府加大對5G網路建設的支援力度，進一步落實5G站址、用電等相關政策，通過推進5G虛擬專網等多種方式，按需做好工業、能源、交通、醫療、教育等重點領域的網路建設，實現更廣範圍、更多層次的5G網路覆蓋。

趙志國表示，將提升應用創新能力。培育5G+增強現實、5G+虛擬現實、沉浸式遊戲等新興消費模式，推進5G融入健康、養老、家政等生活服務，加快利用5G技術改造傳統行業的網路，優化生產流程，打造遠端操控、品質檢測、智慧物流等典型場景，助力企業降本提質增效，實現綠色節能發展。

他說，中國將提升產業基礎能力。根據5G國際標準R17、R18等版本的導入進程，加快網路切片、邊緣計算、5G增強等關鍵技術的研發和部署，加快定制化、經濟型5G晶片、模組、終端等關鍵產品和器件研發和產業化進程，進一步加大產業弱項的攻關力度，保障供應鏈產業鏈的安全。

另外，中國移動也發布資料顯示，中移動已開通5G基站超39萬個，發展5G套餐客戶超過1.65億戶，已建成全球規模最大5G網路。

5G 中國 國務院

上一則

人行示警 股市房市有泡沫

延伸閱讀

中今年再建60萬個5G基台 中國移動成全球最大5G運營商

中今年再建60萬個5G基台 中國移動成全球最大5G運營商
賓州疫苗訊息 專網可查

賓州疫苗訊息 專網可查
OLED電視面板出貨量 今年將達700萬到800萬片

OLED電視面板出貨量 今年將達700萬到800萬片
中國「十四五」藍圖 做大新興產業鏈

中國「十四五」藍圖 做大新興產業鏈

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
美國前總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。路透

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

2021-01-23 08:40
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35
中國超越美國成全球最大FDI流入國。圖為上海天際線檔案圖，前方是一輛美國大使館用車。美聯社

美丟全球最大「外商直接投資」流入國寶座 中取而代之

2021-01-24 19:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關