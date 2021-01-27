歐菲光觸控賣立訊 台廠面臨搶單苦戰

陸企歐菲光26日傳出擬打包出售包含最關鍵的觸控本業在內的旗下四家子公司，買家為紅色供應鏈指標廠立訊。立訊近年能量大增，從連接器、組裝等一路延伸至觸控業，恐透過其整合優勢殺價搶單，再度掀起觸控產業腥風血雨，業成GIS、宸鴻TPK等台廠面臨苦戰。

歐菲光曾是全球觸控龍頭，客戶涵蓋蘋果 等指標品牌，過往以犀利價格策略，曾讓台灣 觸控廠「從雲端掉入谷底」。當年TPK股價 曾一度直逼千元台幣，但在歐菲光等陸企殺價搶單下，TPK營運由高峰急轉直下，近期股價多在四、五十元徘徊，僅剩全盛期約5%，市值大減逾九成。

不過，歐菲光去年爆發財務危機，且遭美國封殺禁止出貨美企，無法出貨蘋果，讓台灣觸控雙雄GIS、TPK鬆口氣，並順勢從歐菲光手中拿回蘋果訂單。

日前市場傳出，歐菲光為解決財務危機，要把旗下事業賣給立訊，當時市場非常擔心是歐菲光最關鍵的觸控本業，若落入立訊手中，將掀起新一波價格戰，一度導致GIS等台廠股價回檔。不過後來傳出僅將相機鏡頭模組（CCM）為主的華南廠賣給立訊，讓台灣觸控雙雄鬆一口氣。

歐菲光26日證實賣廠傳聞，但也強調除了先前披露的華南廠，也會把其他三家子公司一起打包出售，總資產超過人民幣113億元（約17.5億美元），但買家未定。換言之，歐菲光「賣最關鍵的觸控事業」成真，而非僅賣CCM廠，將掀起觸控產業新波瀾。

觀察者網報導，歐菲光計畫打包出售的四家子公司，包括廣州得爾塔影像技術有限公司（華南廠）、江西慧光微電子有限公司、南昌歐菲顯示科技有限公司和江西晶潤光學有限公司等四家。歐菲光表示，這四家經營情況正常。

針對歐菲光擬出售四家子公司予立訊，台灣觸控雙雄均指出將「密切注意」。據悉，過去歐菲光透過當地政府補貼，在全球觸控產業掀起削價戰，以低價搶單方式，將競爭對手打到體無完膚，包括GIS、TPK都因此吃了不少苦頭，TPK甚至一度呈現虧損。

法人分析，立訊目前已是蘋果重要代工組裝夥伴，若再取得關鍵零組件製造能力，確實有可能以低價競爭方式，再度打擊國內觸控業者，後續歐菲光出售子公司事件需嚴密關注。

歐菲光過去曾是全球觸控面板龍頭，並於2017年首度打入蘋果iPad供應鏈，靠殺價搶單，在iPad Mini和9.7吋平價iPad供貨比重快速提升，除觸控貼合業務，2019年也開始少量供應iPad Mini觸控感應器，一度被視為大陸最具市場競爭力的業者。