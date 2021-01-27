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人行示警 股市房市有泡沫

記者李仲維／綜合報導
人行貨幣政策委員會委員馬駿。 （本報資料照片）
人行貨幣政策委員會委員馬駿。 （本報資料照片）

中國人民銀行示警中國股市及房市有泡沫，人行貨幣政策委員會委員馬駿建議，貨幣政策需適度轉向，從今年開始應該永久性取消國內生產毛額（GDP）增長目標，而把穩定就業和控制通貨膨脹作為宏觀政策最主要的目標。

受到馬駿談話影響，陸港股市昨天同步大跌，上證指數下跌1.5%、深成指下跌2.2%，港股下跌2.5%。

中國財富管理50人論壇官方微信披露，馬駿在該論壇舉辦的一個研討會上指出，在貨幣政策方面，一方面是槓桿率上升得非常快，要求貨幣政策開始調整。2020年前三季，中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險。

他認為，有些領域的泡沫已經顯現。去年中國國內幾個主要的股市指數都大幅上升，接近30%，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。

此外，近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。

馬駿說，未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。

對於「十四五」期間是否要設立GDP增長目標的問題，馬駿說，2020年初時，因為疫情帶來巨大不確定性，無法定這個目標，定得太高，做不到；定得太低，起不到提振信心的作用，所以沒有必要設。去年政府工作報告決定2020年不設當年的GDP增長目標，是非常正確的。

馬駿認為，從今年開始應該永久性取消GDP增長目標，而把穩定就業和控制通膨作為宏觀政策最主要的目標。

GDP的數字可以作為一個預測，財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員的指標。

他指出，如果GDP增速是一個官方目標的話，就可能出現地方習慣性的層層加碼，把地方的GDP目標定得很高，從而加大隱性債務的金融風險，因為靠借錢來實現投資拉動GDP比其他辦法都容易。強調GDP考核，不可避免地出現一些地方虛報經濟增長速度的問題。

他說，2020年GDP增長速度存在一個很大的基數效應，因為這個基數效應，今年GDP可能達到8.5%，那是否應該把2021年的目標定到8.5%？假如定了，2021年突然掉到5點幾，解釋起來就很費勁。

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