我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

螞蟻重啟IPO露曙光 人行：循正常法律程序，有好結果

記者戴瑞芬／綜合報導
螞蟻集團。（取材自第一財經）
螞蟻集團。（取材自第一財經）

螞蟻集團會重啟IPO嗎？帶頭監管的中國人民銀行行長易綱26日表示，遵循正常的法律程序，將會有好的結果。讓螞蟻集團重啟IPO出現一線曙光。

易綱26日參加世界經濟論壇達沃斯議程會視訊會議，在加強金融與貨幣體系領導人討論會中，回應主持人提出的螞蟻集團是否會恢復IPO時強調，在問題解決之後，會回到正軌，遵循正常的法律程序，將會有好的結果，人行一直支持金融科技發展也鼓勵金融創新，但是避免濫用壟斷的地位也是非常重要的。

備受矚目的螞蟻集團IPO被按下暫停鍵。相關金融監管部門對螞蟻進行兩次約談。

騰訊新聞報導，易綱在達沃斯對話會上表示，人行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的。但對消費者隱私等問題，易綱認為，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，在問題解決之後，會回到正軌。

易綱還提出，中國央行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律架構，比如數據的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。

另外，對於中國今年的經濟情況，易綱表示，中國的儲蓄率在下降，有助於消費，為確保人行採取的政策是具有一致性、穩定性和一貫性的，不會過早地放棄之前發布的支持政策。

易綱還強調，中國的貨幣政策將繼續支持經濟，財政政策和貨幣政策都追求就業的最大化，預估今年中國的GDP增速將恢復到正常區間內，符合預期。

中國 貨幣 就業

上一則

等待大科技財報 股指創高後拉回

下一則

奇異Q4現金流轉正 今年仍看好

延伸閱讀

中國應廢「GDP增長目標」！ 人行委員警示：已出現泡沫

中國應廢「GDP增長目標」！ 人行委員警示：已出現泡沫
梅克爾批中國與世衛隱匿疫情 籲記取教訓

梅克爾批中國與世衛隱匿疫情 籲記取教訓
習近平倡多邊主義 暗批美搞「小圈子」

習近平倡多邊主義 暗批美搞「小圈子」

習近平在達沃斯議程 提出解決當代面臨的四大課題

習近平在達沃斯議程 提出解決當代面臨的四大課題

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
美國前總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。路透

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

2021-01-23 08:40
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35
中國超越美國成全球最大FDI流入國。圖為上海天際線檔案圖，前方是一輛美國大使館用車。美聯社

美丟全球最大「外商直接投資」流入國寶座 中取而代之

2021-01-24 19:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關