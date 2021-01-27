廣東GDP破1.7兆美元 超越俄韓

航拍鏡頭下的廣州塔及其身後的天河中央商務區。（中新社）

省級地方人大政協兩會近日陸續舉行，各省市也陸續公布2020年經濟成績單。其中，廣東去年經濟總量首次突破11兆元（人民幣，下同，約1.7兆美元）大關，成為中國 首個破11兆元的省份，已連續32年居全國首位。根據世界銀行的數據，這一數據也超越了俄羅斯 、南韓 2019年的經濟總量。

大公報報導，有觀點稱，全球在疫情衝擊之下，中國是唯一實現經濟正增長的主要經濟體，這意味着廣東GDP肯定超過2020年俄羅斯、南韓的GDP。另外，江蘇去年GDP達10.27萬億元，成為繼廣東後全國第二個GDP破10萬億的省份。

廣東省省長馬興瑞日前在發表政府工作報告時表示，2020年廣東省經濟綜合實力邁上大台階，質量效益顯著提高。廣東全省地區生產總值2015年為7.5兆元，2020年超過11兆元，年均增長6%，總量連續32年位居全國第一。這一總量，超越世界上90%以上的國家，與加拿大、俄羅斯、南韓相當，遠超西班牙、澳洲、荷蘭等國。

有專家認為，這得益於廣東已初步形成以先進製造業和現代服務業為主體的現代產業體系，並且基本達到創新型國家和地區水平。目前，廣東已形成7個兆級產業集群，進入世界500強企業從7家增至14家，規模以上工業企業超過5.5萬家。珠三角核心區發展能級不斷提升，廣州、深圳輻射帶動作用顯著增強，佛山進入兆元城市行列，東莞經濟總量接近兆元。廣東對於2021年的GDP增速定為6%，中山大學嶺南學院經濟系教授林江認為，這一目標並不保守。不過，廣東GDP基數很大，未來要實現6%以上的增長，要付出更大努力。

與此同時，江蘇經濟發展也迎來重要里程碑。26日，江蘇省十三屆人大四次會議26日在南京開幕，江蘇省省長吳政隆作政府工作報告時宣布，2020年江蘇GDP達10.27兆元，比上年增長3.5%。歷史性突破10兆元，標誌該省綜合實力躍上了新台階。對於今年工作，吳政隆在報告中表示，江蘇將完善重點項目攻關「揭榜掛帥」機制，加快解決集成電路（芯片）等重點領域和關鍵環節「卡脖子」問題。

除廣東、江蘇外，另一經濟強省山東2020年GDP為7.31兆元，同比增長3.6%。緊隨其後的河南去年GDP為5.4997兆元，同比增長1.3%。「4兆元俱樂部」則有四川、福建、湖北和湖南。陝西、江西、遼寧、重慶、廣西的GDP均位於2兆元陣列。