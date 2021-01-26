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騰訊一天市值 暴增906億美元

記者蔡敏姿／綜合報導

港股25日氣勢如虹，重回3萬點，科技股集體走強，騰訊、美團、京東、網易等股價飆新高，其中，「港股股王」騰訊股價創歷史新高，市值逾港幣7.3兆元（約9400億美元），超越中國六大國有銀行市值總和。

信報財經報導，港股連跌兩個交易日後，昨重拾升勢，恆指收3,0159點，飆711點，漲2.4%，創下2018年6月15日以來收盤新高。科技股集體走強推動恆生科技指數大漲4.51%，首次突破1萬點大關。

科技股狂飆，騰訊25日收港幣766.5元，漲10.93%，市值一日暴增港幣7000億元（約906億美元）。今年來，騰訊股價暴漲逾三成，富比世富豪榜昨天數據顯示，其創辦人馬化騰身家高達723億美元。

騰訊25日市值為港幣7.3兆元，相當於三個美團、六個京東、11個百度，也超過中國六大國有銀行約6.2兆元（約8000億美元）的合計總市值。

此外，美團漲5.%、京東升6%、網易飆8.4%，股價均創歷史新高，中芯國際漲逾10%，恆大汽車暴漲逾51.67%，續創歷史新高，市值近港幣4000億元（約517億美元）。

新能源汽車類股也表現不俗，恒大汽車升51.7%，比亞迪增9.3%，長汽升8.2%，吉利升5.6%。

昨日南向資金淨流入超過港幣192.55億元（約24.9億美元），今年已經連續16個交易日淨流入額超過百億元。

新浪財經報導，瑞銀將騰訊目標價由港幣700元上調至830元，維持買入評級。花旗也上調騰訊目標價至港幣876元，稱看好微信收入持續增長前景、全球遊戲市占率不斷提升以及企業客戶業務的增長。

微信日前舉行2021微信公開課Pro版，騰訊高級副總裁、微信事業群總裁張小龍闡述微信十年成就，以及對下一個十年的展望。艾媒諮詢CEO張毅分析，騰訊股價創歷史新高很大一個信號釋放源自微信十周年，張小龍對外全面分析微信未來的走向，這點會刺激股價。

此外，春節將至，「宅經濟」重獲資本市場關注。數據分析師王旭認為，學生群體假期延長，可能會使遊戲行業增長高於去年。疫情管控政策趨嚴將增加用戶春節居家時長，有利於騰訊控股等遊戲公司的市場表現。

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