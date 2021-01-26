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有了晶片！ 中國車廠裝配鏈下一個壓力圈

編譯任中原／綜合報導

全球汽車業極力要求台灣多生產些半導體，彭博資訊科技與亞洲傳產業專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）和崔維迪（Anjani Trivedi）指出，在有了晶片後，下一步的壓力將輪到供應鏈，屆時須靠中國的工廠來裝配汽車業者亟需的電子零組件。

這兩位專家認為，汽車業者而言，晶片短缺是主要瓶頸，但零組件供應鏈的運作狀況，將決定汽車業生產的恢復速度。

他們認為，汽車業鬧晶片荒，要歸咎於業者未能做出良好的規畫與計算自身需求，因為晶片廠有的是產能，但汽車業的銷售額過去兩年來卻持續減少。車廠雖非晶片廠的主要客戶，卻愈來愈依賴這些零組件。據估算，汽車成本中電子產品約占40%，預估到明年時每輛汽車使用的晶片約價值600美元。

儘管汽車廠對晶片需求孔急，也正設法要供應商多分配一些產能給他們，但需要時間。製造一枚半導體需要八周以上，這還是假定晶片設計已就緒。汽車用晶片需經過嚴格的安全規程，供應鏈也相對較長，加上晶片封裝及測試又需要四周。

有了晶片後，接下來是製造汽車用電子設備，裝配作業主要在中國中國進行，且集中在少數幾家廠商手中。先由博世公司及德爾福公司中國廠把晶片裝在母板及模組上，再送到汽車裝配線。

中國本地的智芯與國營的中國中車公司也在擴張產能，計畫今年4月開設新廠。

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