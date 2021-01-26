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打炒房再出重拳 上海限購法拍屋

記者林宸誼／綜合報導

繼日前樓市調控新政「滬十條」後，上海樓市調控組合拳再度出招，25日將法拍房（屋）納入限購範圍，將使以往過熱的法拍市場降溫。

第一財經日報報導，在「北上廣深」四個一線城市中，上海是唯一對法拍房屋不限購的城市，然而隨著上海法拍房限購政策靴子落地，這一情況已經成為歷史。

查閱上海多區法院最新拍賣公告發現，已將司法拍賣的商品住房納入限購政策範圍，其中還列出競買人參與競買，應當事先具有購房資格，必要時可致電房地產交易服務熱線「962269」諮詢限購政策；拍賣成交確認後，因買受人無購房資格，將依法承擔悔拍等法律後果。

根據統計，2020年上海二手房成交突破30萬套，法拍屋成交僅1660套左右，占比5‰，但上海法拍房因為沒有購房資格限制，法拍屋房價一度快速上漲，甚至超過普通的二手房。

每日經濟新聞報導，58安居客研究分院院長張波認為，政策公布體現出上海限購的決心，可說是未雨綢繆，因為目前來看，許多人買法拍屋的目的很明確，為的就是突破限購，導致許多法拍屋成交價居然比市價還高。

中原地產上海首席分析師盧文曦分析，法拍屋雖然在交易中是非主流，但從技術手段可以繞開限購的門檻，原先法拍屋要求全額支付房款，但後來貸款也能解決部分槓桿問題，加上去年下半年樓市火熱，法拍屋也成為投機的門路之一。

盧文曦認為，這次法拍屋施行限購，是對原有限購「補漏洞」，一是確保限購限貸的效果，另一方面繼續震懾市場，說明政策還有很多，會精準打擊市場亂象。

藍鯨法拍總經理、註冊拍賣師王勝藍舉例，北京於2017年3月17日以前法拍屋同樣不限購，但之後就納入和二手房一樣的限購政策。

目前北京法拍屋有不少區域的目標，報名人數都低於三人；而在2020年，上海每套法拍屋報名人數的中位數在八人左右，對於人民幣200萬到500萬這個總價段的剛需住房來說，報名人數突破20人是家常便飯，但限購後，估計報名人數會腰斬。

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