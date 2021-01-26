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華為 傳售旗下高階手機品牌

記者蔡敏姿／綜合報導
（路透）
（路透）

華為去年出售次品牌榮耀之後，傳出近期也將循當時切割榮耀的模式，出售旗下高階手機品牌給中國某國企旗下企業，最快近日拍板，若成局，華為將完全退出手機領域。對此，華為25日表示，完全沒有出售手機業務的計畫，將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌。

華為過往與台積電、大立光、聯發科、穩懋、京元電等台廠互動密切，但隨著美國禁令生效，台廠已無法與華為有業務往來，若華為完全出脫手機事業，讓手機部門「復活」，將牽動台廠後續訂單。

路透引述消息表示，針對出售手機品牌事宜，華為與上海市政府支持的投資公司牽頭的財團已經協商數月，華為仍未下最後決定，交易估值尚不清楚。

有消息稱，相關談判已近尾聲，近日內將公布，此舉可能使華為退出高端智慧手機製造業務。華為目前高階手機為P系列與Mate系列。根據科技市調機構IDC統計，2019年第3季至2020年第3季，華為Mate系列和P系列手機出貨量價值397億美元。

知情人士表示，華為出售高端智慧手機品牌表明，公司並不指望美國新總統拜登上任後會改變先前白宮制裁華為的心意。上海政府支持的投資者公司可能與華為的經銷商組建一個財團，以接管P和Mate品牌，這與出售榮耀的交易模式類似。如果交易進行，華為也可能為新實體保留現有的P和Mate團隊。

針對手機業務出售傳聞，上海市政府不予置評。華為回應，完全沒有出售手機業務的計畫，將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌。華為仍在努力在其高端麒麟晶片上取得突破，晶片由華為自主設計，並用於華為智慧手機。

由於美國制裁禁令，導致華為無法獲得高端手機晶片，使得華為業務陷入困境。去年11月17日，華為把低端智慧手機業務榮耀業務，斷尾求生。多家華為供應鏈企業發布聯合聲明，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有榮耀的任何股份。

澎湃新聞報導，榮耀自立門戶二個月後，如今已與所有供應商恢復合作，包括高通、美光、微軟、英特爾、聯發科等。

華為P和Mate系列是中國高端智慧手機，與蘋果的iPhone、小米的Mi和Mix系列同台競爭。市場研究公司Counterpoint的數據顯示，2020年第3季，這兩個品牌對華為總銷量的貢獻近40%。

不過，近期華為旗艦機型P 40和Mate 40因零部件嚴重短缺而供應不足。

華為 手機 美國

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