中國企業年終獎金 平均3200美元

疫情 影響下，今年年終獎金發不發？發多少？上海中智諮詢發布「2020年企業發放年終獎金調研報告」指出，超過七成企業有年終獎金，僅5%受訪企業不發。

其中，四成企業紅包比去年多，增幅大多在10%以內。而今年企業年終獎人均為人民幣 2.1萬元（約3200美元 ），相當1.8倍的月薪。

年終領紅包，中國企業是幾家歡樂幾家愁，界面新聞報導，受疫情衝擊大的航運交通、汽機車零組件等，傳出因為經營情況欠佳，利用不發年終獎金的契機變相裁員；有公司老闆準備「跑路」，更別提給員工發年終獎金；有人不僅沒有年終獎金，工作量還翻倍，加上疫情擴大春節不能回家，挫敗感很重。

不過，中智諮詢結合問卷調查和企業訪談兩種調研形式，發布「2020年企業發放年終獎金調研報告」。整體來看企業2020年經營業績好於預期 ，因此，73%的受訪企業表示，考量激勵人才，會發放年終獎金，僅5%的企業不發年終獎金，另有23%的企業仍在觀望中。

調查指出，今年企業發放的年終獎金額度相比往年並未縮水，超過三成企業年終獎金額度和去年持平；四成企業表示會加碼，獎金提升額度大多在10%以內；僅兩成企業表示年終獎金額度有所下降。

調查指出，企業年終獎金平均水平相當於員工1.8倍的月薪，人均為人民幣2.1萬元。其中，紅包最大的是金融業，平均為人民幣4.1萬元（約6300美元）；其次為高科技業平均為人民幣3.4萬元（約5200美元），漲幅最大有6%；地產業受疫情影響較大，年終獎金平均為人民幣2.3萬元（約3500美元），下降10%。

今年年終獎金變化，下降最明顯的要屬銷售人員平均下降4%，而獎金增加最明顯的，則是藍領打工族，因為用工荒提前，企業為了搶工，薪酬激勵力度有所增加，今年藍領人員的年終獎金均值為人民幣1.2萬元（約1800美元），較去年增長16%。