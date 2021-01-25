鴻海衝電動車 補齊電池拼圖

鴻海集團衝刺電動車，繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，攸關電動車儲能最關鍵的電池領域也正式啟動。（路透）

鴻海 集團衝刺電動車 ，繼MIH平台、機構件、鋁合金沖壓技術等陸續到位後，攸關電動車儲能最關鍵的電池領域也正式啟動，由旗下負極材料廠榮炭領銜，並儲備發展當紅的固態電池技術，補足集團在電動車領域最關鍵的拼圖，未來承接蘋果等指標廠電動車訂單能量大增。

對於成為鴻海集團發展電動車電池要角，榮炭表示，不評論外界傳言。業界指出，鴻海集團過去雖無造車經驗，但旗下企業在電動車應用的線材、顯示器、鋁合金沖壓材料，及機構件等都已具備充足能量，且不乏打入特斯拉等指標電動車廠供應鏈，唯獨在電池領域缺乏具代表性的企業。

隨著榮炭動起來，為鴻海集團補足電動車關鍵的電池材料這塊拼圖，搭配集團內已出貨特斯拉機構件的乙盛-KY、負責電動車輕量化關鍵的鋁合金沖壓車殼廠鴻準，及連接線暨PCB廠廣宇也投入車用線束，鴻海集團在電動車市場已具備強而有力的武器。

榮炭主要產品為鋰電池負極材料，研發基地位於台灣 ，並在廣東、江西設有生產據點，目前已透過日本大阪瓦斯化學（OGC），成為日產（Nissan）熱銷電動車款Leaf供應商，並取得大陸電動車電池大廠天豐電源訂單。

事實上，好的電池技術不僅牽動電動車續航力，更是左右成本的一大關鍵。鴻海董事長劉揚偉在去年10月鴻海舉辦首屆科技日中便指出，電動車產業龍頭每次發表會上，一定會談到電池，因為動力電池成本占電動車整體成本比重約30%到35%。

劉揚偉認為，未來電動車「得三電系統得天下」，而電池就是三電系統之一，其他的兩項則為電機和電控系統，這是台灣難得機會，一定要掌握。

鴻海內部已明確定出發展電動車電池關鍵材料的計畫，預計2024年推出100%自主研發的商用固態電池，榮炭此時受命投入電池材料研發，補足鴻海集團在電動車最重要的一塊拼圖，隨著一系列電動車關鍵技術到位，鴻海集團更具承接蘋果等大廠電動車的能力。

同時，鴻海集團廣結盟，去年10月宣布成立的MIH電動車開放平台會員數，最近一個月倍增至超過400家，並規劃舉辦開發者大會，進一步擴大電動車開放平台生態系統，將會透過軟體定義、軟硬分離與開放生態這三大特色，來解決產業界想要發展電動車的瓶頸。

根據劉揚偉之前公布的電動車事業目標，2025到2027年將拿下全球電動車10%市占；其中，2025年電動車相關業績做到兆元規模。法人看好，在鴻海集團積極布局策略下，確實很有可能完成目標。