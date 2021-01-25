特斯拉降價搶市 傳與上海市府一份協議有關 ！

媒體透露，因為特斯拉跟上海市政府簽下人民幣上百億元對賭協議，特斯拉不惜以價換量，瘋狂降價來搶占市場。（中新社）

中國 製造的特斯拉 新款車型Model Y今年元旦正式上市就大降人民幣16萬元（約2.4萬美元），特斯拉為什麼這麼拚？媒體透露，因為特斯拉跟上海市政府簽下人民幣上百億元對賭協議，特斯拉不惜以價換量，瘋狂降價來搶占市場。

中青網報導，來上海建工廠之前，特斯拉執行長馬斯克與上海市政府簽了對賭協議。上海給特斯拉的貸款年利率3.9%，總數超過建廠的費用，利息遠低於其他企業；上海自貿區將臨港土地以十分之一的價格賣給特斯拉，換句話說，馬斯克蓋廠幾乎不用從荷包掏錢，中國雙手奉上土地和資金。

但約定從2023年開始，特斯拉要向上海每年納稅人民幣22.3億元（約3.4億美元），另外，特斯拉未來五年還要在上海工廠投資人民幣140.8億元（約21.8億美元）。 如果無法達成，特斯拉則面臨歸還上海工廠所占土地的風險。

中國願意幫助特斯拉，當然是有原因。因為官方對新能源汽車 產業的扶植不遺餘力，從2009年到2019年這十年，補貼金額超人民幣千億元，但在高額補貼下，中國電動汽車始終難以形成和外資抗衡的競爭力。

引進特斯拉，就立即拉動新能源汽車產業鏈的發展。在中國「國產化」堅持下，特斯拉的動力系統、電驅系統、充電、底盤、車身、中控、內飾、外飾等，有130多個供應商替特斯拉供貨，而中國企業占據一半。

大量陸企供應商中，不乏切入產業鏈核心，包括鋰電池有寧德時代、恩捷股份、科達利、璞泰來；車載通訊有中科創達，中控系統有均勝電子、長信科技；整車裝配則有拓普集團、華域汽車等。

特斯拉從2018年中宣布進軍中國市場，2020年底特斯拉副總裁陶琳證實，特斯拉在中國「國產化」已經基本實現。

除了拉動新能源汽車產業鏈的考量，中國協助特斯拉背後還透露，中國急欲結構轉型，從燃油車汽車市場盡快過渡到新能+源汽車市場。

特斯拉在中國市場不僅能逼迫中國的新能源產業升級轉型，還能擺脫中國進口石油，在石油背後美元金融的控制，「擺脫對燃油進口的依賴」才是中國開放市場的終極目的。