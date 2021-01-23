英特爾大單恐落空 台積電股價驚挫

全球晶片霸主英特爾新任執行長杰辛格（Pat Gelsinger）在法說會揭露，未來大部分產品仍將自行生產，與外界期待大量釋單預期落空，外資22日在台灣股票市場一口氣大賣台積電 股票6.1萬張，以每股均價655.54元（台幣，下同，約101.42美元 ）計算，單日提款近400億元（約61.9億美元）。

杰辛格繼日前釋出英特爾的七奈米晶片技術已有所突破後，他在法說會又針對未來生產策略提出進一步說明，強調大部分產品仍會由公司內部製造，但外包給其他廠商的比重會提高。

其實英特爾的這場法說會隻字未提台積電，但投資 人解讀英特爾在策略上不會有巨大變革，原本被認為坐擁接單商機的台積電則籠罩失望賣壓，22日股價也以649元單日最低價收盤、大跌24元、跌幅3.6%。

近期台積電股價不到一個月就由近500元急拉至679元歷史天價，波段漲幅逾35%，市值也由12.96兆元，增至17.6兆元，外資機構很明顯大舉押注製程落後的英特爾，勢必會藉由外包台積電或三星，補強市場遭競爭對手超微快速鯨吞的頹勢。

不過，英特爾在由具技術歷練的杰辛格接任新執行長後，似乎也對扭轉目前技術落後局面，抱持高度信心，他的發言對員工、投資人格外有說服力。但詳細的生產規畫，將等2月15日接任後對外說明。

市場推測，英特爾在2023年前仍會把高階中央處理器留在自家生產，其餘包括晶片組、繪圖晶片、低階處理器，則採取外包，預料台積電仍會是主要的釋單對象。