脫離華為後…榮耀推首款新機 供應鏈全面恢復

榮耀22日舉行獨立後的首個新品發布會。CEO趙明在發布會上表示，獨立後的榮耀8000多名員工，50%是研發人員，在全球有五個研發基地，100多個創新實驗室。（取材自澎湃新聞）

脫離華為 兩個月後，新榮耀22日發布首款新機─榮耀V40，搭載聯發科「天璣1000+」處理器，售價人民幣3599元起（約557美元）。榮耀CEO趙明表示，供應鏈已全面恢復並簽署協議，包括高通、美光、微軟、英特爾、聯發科、三星等。

中證網援引趙明表示，預計在第1季底、第2季時，榮耀整個海外產品和業務會逐步恢復。榮耀獨立後不存在包袱，除了核心的手機 ，也會在平板、PC、穿戴、智慧螢幕、耳機等筆電、智能穿戴和智慧家居等全場景產品領域加強。

「新榮耀的目標是打造面向全球的頂級旗艦。」趙明此話向市場釋放信號，過去所屬華為，從中低端市場切入與小米等手機廠商同台競爭的榮耀，如今在品牌定位、產品品質、服務能力等多方面提出新要求。

榮耀V40手機主打中高端，搭載6.72吋的OLED曲面螢幕，左上角雙孔設計。機身相當輕薄僅8.04公釐，淨重186公克。後置相機採三顆鏡頭設計，由5000萬像素超感光主攝影 鏡頭、800萬超廣角鏡頭、200萬微距鏡頭和激光對焦傳感器組成。

南方報業集團報導，榮耀曾發下豪語，要成為大陸手機市場的第一品牌。在通路方面，榮耀未來將不再局限於線上銷售，大量線下通路商積極聯繫合作，以後在三、四線城市，可能會看到大量的榮耀銷售門市。

去年11月從華為剝離後，外界憂心新榮耀在品牌和技術等方面會受到削弱。趙明回應稱，榮耀拆分包含了端到端的體系，8000人的團隊涵蓋研發、銷售、營銷、供應鏈、財經等完整體系。

在研發方面，有50%也即是4,000人是研發團隊，並且此次剝離的資產也包含華為深圳、北京和西安的研發團隊。這意味著華為原有的，比如最先進的攝影鏡頭技術、最先進的工藝，包括架構設計等技術都全部遷移到新榮耀公司。「未來銷量多少不是問題，目前供應鏈還在爬坡中。」趙明說，雖然供應迅速，仍然不能滿足合作夥伴的需求，預計在高端體驗門市，供不應求。