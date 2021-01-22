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年收入近7億元 「小蠻腰」廣州塔拚A股IPO

記者林宸誼／綜合報導
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」，也要到A股IPO。(記者林宸誼/攝影)
矗立在珠江河畔的廣州市地標建築「廣州塔」，也要到A股IPO。(記者林宸誼/攝影)

年收入近7億元人民幣（約1.08億美元）的新三板企業廣州塔宣布，正接受中信建投上市輔導，廣東證監局也在官網公告廣州塔上市輔導備案公告，顯示廣州塔正計畫將在A股首次公開發行（IPO）。

廣州塔總高度600公尺，是中國第二高塔，僅次於上海中心大廈，大樓外觀創意來自於一張人體髖關節的切面圖，因頭尾相當，腰身玲瓏細長，而被廣州市民眾暱稱為「小蠻腰」，是廣州市的地標建築。

21世紀經濟報導，廣州塔成立於2004年5月，主業包括旅遊景區規畫設計、開發管理等，2017年2月正式在新三板掛牌，但掛牌三年多，未進行任何融資或重組，也從未在新三板市場進行交易。

去年底，廣州塔在股東大會上通過相關議案，將督導機構從中信證券更換為中信建投，為此後IPO鋪路。

廣州塔主要為遊客提供廣州塔特色觀光旅遊服務及配套休閒、高端餐飲、珠江遊及紀念品銷售服務，並依託廣州塔獨特的旅遊資源及卓越品牌吸引力，開展包括商鋪租賃、高階會展等各類增值服務。

股權結構上，廣州塔為國企全資控股企業，控股股東廣州市城市建設投資集團有限公司持股90%，公司實際控制人為廣州市國資委，另一名股東廣州市廣播電視台持有廣州塔10％股份。

作為網紅地標「小蠻腰」的運行主題，廣州塔近年來成長迅速，2015年至2019年，公司營收從4.8億元增加至6.9億元，淨利潤從2880萬元大幅增加至1.4億元。

門票、餐飲收入是廣州塔主要收入來源，2019年，廣州塔6.9億元總營收中，門票遊樂收入3.5億元，占比為51.9%。

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