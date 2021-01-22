貴州茅台品牌價值衝上1兆400億 連3年稱霸胡潤榜

胡潤研究院21日發布「2020胡潤品牌榜」，貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破1兆元人民幣 （約1547億美元）至1兆400億元，連續第三次拿下最具價值中國 品牌。工商銀行和建設銀行則跌出前十強。

胡潤表示，透過品牌榜能看出中國消費者生活的變化。十年前的前十大品牌，如今只有一個中華還在前十的位置，前100品牌如今只有36個還在前100，而今年前十中有三個品牌，在十年前還沒有成立，分別是天貓、微信 和拼多多。

他指出，金融行業的霸主地位仍然不可撼動，但細分行業發生一些變化，例如傳統金融銀行類今年平均下降18%，保險類上漲近10%，新金融類上漲22%，證券期貨類漲幅最高，達146%，在一定程度上反映疫情後金融投資的熱情。

阿里巴巴旗下的天貓品牌價值上漲53%至4900億元，蟬聯最具價值民營企業品牌。

榜單顯示，2020年200強中國品牌價值總和為9.2兆元，比2019年增加兩成。

美團品牌價值上漲三倍，達2400億元，從第31名躍居第七名。工商銀行和建設銀行跌出十強，工行以人民幣1750億元位居第15名，建行以1400億元位居第19名。

200強中，60%（118個）是民營品牌，比去年多八個。58個民營品牌進入中國全國百強，比去年多五個。八個民營品牌進入中國全國十強，比去年多三個。38個新上榜品牌中，33個是民營品牌。