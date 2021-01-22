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上海房市新樓盤熱銷 13人搶1間房

記者林宸誼／綜合報導
上海房市升溫。(本報資料照片)
上海房市升溫。(本報資料照片)

上海房市升溫，短短兩個月就出現31個樓盤賣完、認籌率（建案開賣前預繳訂金比率）超過500%的現象，一些購房者為了增加搖號抽中機率，透過假離婚、讓老人參與搖號、讓朋友幫忙搖號等各種方式，來爭取更多認籌號，等搖中之後再進行過戶更名。

每日經濟新聞報導，這其中就包括13個「千人搖」樓盤，人氣最足的一個項目，出現了13個人搶一間房的熱鬧場景，而這個建案驗資（查驗個人資金是否有財力買房），就得700萬元人民幣（約108萬美元），買第二間房驗資甚至要1300萬元。

新房搖號不易，是目前絕大多數上海購房者的共識，就有一名購房者表示，連一些高價盤，認籌金就達數百萬的房子，也吸引了大量購房者關注，而且這些人，一個人手上不止一個號（認籌）。

例如徐匯濱江壹號院項目，認籌金高達600萬元，並要求全額付款，但也有購房者認籌了三到四個號。

再如近期上海寶能開盤的一個高階項目，為了最大限度擋掉一大群投資客和「認多籌」的購房者，也將認籌金定在600萬元高水準，還要求提供700萬元活期存款證明，保證1：1.5的認籌正常比率。

上海一熱銷盤的行銷總監表示，目前上海的專案，很多都有「多籌」情況，所以真實的購買需求可能只有一個，卻有若干認籌者在等待搖號，所以出現了「千人搖、萬人搶」的局面。

新房市場也影響了二手房「跳漲」，張華在兩個月前把閘北的一套房賣了，當時賣價在800萬元左右，沒料想到一個月後房子已經漲到了900多萬元。

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