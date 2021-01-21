瑞麗航空 江蘇收購首家本土民航

有國資背景的無錫交通產業集團收購瑞麗航空57%的控股權。(取材自中新網)

江蘇最近迎來第一家本土民航公司，填補該經濟大省多年沒自家航空公司的空白。最新工商資訊顯示，瑞麗航空15日完成工商變更登記，具有中國 國資背景的無錫交通產業集團以57%持股率成為瑞麗航空新的控股股東，而原大股東景成集團的持股比率由70%降至13%，這也是疫情期間，又一家被出售控股權的民營航空公司。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，江蘇此次收購的瑞麗航空於2013年5月獲中國民航局批准籌建，2014年5月開航，是雲南首家本土民營航空公司。截至去年6月底，瑞麗航空共營運20架飛機、74條航線 ，航線網絡覆蓋43個海內外城市。除了位於昆明的主營運基地外，瑞麗航空還擁有遼寧瀋陽、甘肅蘭州和雲南芒市三個過夜基地。

擁有9座機場 的江蘇省，之前還沒有一家本土航空公司，這與其經濟大省的地位以及打造「交通強省」的雄心不符合。此次無錫交通產業集團對瑞麗航空的收購，意味著江蘇首次真正擁有一家本土幹線客運航空公司。

事實上，在去8月簽署框架協議時，無錫交通產業集團就表示，作為全國性交通樞紐城市，擁有一家本地航空公司對無錫加快發展航空樞紐、實現樞紐經濟高質量發展具有特殊的重大意義，將填補江蘇航空運輸企業的空白，還有助無錫形成對外開放的空中運輸走廊。

而江蘇無錫的蘇南碩放機場地位及狀態一直很尷尬。作為無錫、蘇州共建機場，發展規模一直不大，與蘇錫兩地的GDP以及當地民眾的消費水準不符。

無錫市交通局航空處指出，2019年蘇南碩放機場旅客吞吐量797萬人次；去年，旅客吞吐量528萬人次，下降逾30%。瑞麗航空的到來，可有效整合相關航線資源，為後續擴大市場拓展新空間，同時，也為無錫打造區域性航空樞紐城市、促進航空產業發展注入新動能。