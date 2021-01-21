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台商對中國大陸投資 去年轉向正成長

記者蔡敏姿／台北21日電

投審會20日公布統計，無懼疫情衝擊，台商赴大陸投資在連續四年負增長後，2020年首度轉正，也反映出在全球疫情之後，台資看好大陸市場。

台資對大陸投資方面，去年核准件數為475件，年減22%，投資額則年增41.5%，達59.648億美元。投審會解讀，增長幅度較大是因為之前基期相對較低所致。據統計，台資對陸投資於2016年至2019年連續四年負成長，2019年金額更創近十年最低，2020年是在連續四年負增長後首度轉正成長。

中國社會科學院台灣研究所經濟研究室主任吳宜指出，台商投資大陸呈現穩定回溫的態勢，主要因為在全球疫情下，大陸經營環境較為穩定，疫後提出雙循環的新發展格局，突出發展新基建和發掘內需市場，使台商敢於投資。去年台商在陸投資前五大地區為江蘇、福建、上海、浙江及廣東。

廈門大學台灣研究中心副主任李非指出，台企工廠雖有向越南等人力成本較低國家轉移的現象，但電子產業規模龐大，東南亞國家尚不具備完整產業鏈，不易吸引台商前往投資。

陸資對台投資方面，去年核准件數為90件，年減37%；投資額1億2631萬美元，年增29.9%，自2018年以來由負轉正。12月單月，核准五件，年減38%，投資額233萬美元，年減19%。

總計自2009年6月30日開放陸資對台投資以來，累計投資件數為1461件，投資額24億1128萬美元。

投審會同時也發布僑外赴台投資全年統計，僑外資去年全年總額僅減18.3%，金額為近十年第四高，優於預期。投資件數為3418件，年減17%，投資額91億4433萬美元，年減18.3%。

投審會表示，去年全球受到新冠肺炎疫情影響，聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)預估外人直接投資減少幅度將達40%，但台灣守住疫情衝擊，去年全年僑外投資額僅年減18.3%。

美國商業環境風險評估公司去年「投資環境風險評估報告」更將台灣投資環境列為全球第三名，顯示台灣外人投資於疫情期間表現相對優異。

另外，去年核准對新南向國家投資件數為175件，年減34.46%，投資額28億2965萬美元，年增1.38%；其中投資金額較大者為越南、新加坡、印尼。

對外投資方面，去年投資額118億510萬美元，年增72.3%，主要受12月台積電以35億美元在美國投資等大型投資案所致。

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