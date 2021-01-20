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鴻海布局電動車 打進Apple Car鏈

記者謝艾莉、蕭君暉／台北20日電
正當電動車龍頭廠特斯拉掀起全球電動車風潮時，鴻海集團也正悄悄布局電動車市場。 （歐新社）
正當電動車龍頭廠特斯拉掀起全球電動車風潮時，鴻海集團也正悄悄布局電動車市場。 （歐新社）

摩根大通與大和證券兩大外資看多鴻海電動車布局，直指鴻海已打入Apple Car供應鏈，成為Apple Car底盤、組件和次系統的關鍵供應商，並藉由這三大業務啟動成長引擎，樂觀預期明年起將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，並且會一路加速發展到2023年。

外資也以實際買盤力挺鴻海，19日大買逾1萬張，累計今年以來大買逾29.5萬張，持股比重攀升至47.8%，較去年封關日大增近三個百分點。鴻海19日股價漲1元、收115元。

鴻海日前宣布，旗下富士康與浙江吉利控股共同簽署戰略合作協議，將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。吉利是鴻海第四家宣布簽署合作協議的車廠，先前合作對象包括飛雅特克萊斯勒、裕隆與拜騰。

鴻海近期在電動車領域動作頻頻，外資按讚。大和證表示，在樂觀情境預估下，2022年將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，並一路加速發展到2023年。

摩根大通則指出，鴻海無論是在機械和電子組件方面的生產經驗豐富，加上與蘋果的長期穩定關係，若Apple Car成為現實，鴻海會是底盤、組件和次系統的關鍵供應商。

鴻海集團積極布局車用領域，先前已切入車聯網和車用顯示螢幕，集團整合轉投資的日本夏普（Sharp）與群創的面板技術，結合連接器、照相鏡頭、機構件、整合介面，以及軟體等技術，提供車聯網解決方案。

鴻海集團並持續布局車用零配件，其中，玻璃蓋板已經切入奧迪（Audi）整車供應鏈，鴻海也公布3D曲面車載玻璃蓋板，主要於苗栗竹南廠生產，結合觸控面板設計，觸控面板主要與群創合作。3D車用曲面玻璃蓋板產品，目前正與歐洲一階（Tier 1）車用零配件廠商合作，有機會先切入歐系整車車廠供應鏈，也鎖定美日韓等原廠委託製造（OEM）廠商。

鴻海也推出曲面一體式中控儀表產品，採用Mini LED車用面板設計技術和一體式製造，鎖定電動車應用，相關產品正與歐系車廠直接洽談中，未來有機會切入歐系整車的車廠供應鏈。

鴻海 電動車 汽車

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