台灣首家純網銀 樂天銀行開業

台灣首家純網銀正式開張，樂天國際銀行宣布對外開業，同時推出台幣7天高利定存以及線上信貸，積極搶攻數位金融商機。（記者陳正興／攝影）

台灣 第一家純網銀誕生。樂天國際銀行19日對外營運，開啟台灣純網銀數位金融新紀元。樂天銀行首打新台幣七天定存，提供定存年利率 0.5%，將以「快樂會員制度」和「樂天生態圈」作為金融創新二大引擎，並祭出6月底前開戶有新戶蜜月優惠，直接升等VIP享有專屬存款、手續費及生態圈優惠。

樂天銀行獲得台灣近30年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東具有純網銀實戰經驗的一家銀行。

樂天銀行表示，只要有網路，銀行客戶都能透過手機或電腦在線上完成享有銀行提供的服務。

對有資金需求的客群，樂天銀行提供全程線上作業的信貸評估，只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率1.99%起，最快1分鐘內即可獲得快速又明確的評估。

在正式營運初期，樂天銀行首先提供線上開戶、靈活定存、App轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本 ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費優惠。

樂天銀行指出，純網銀和一般銀行最大的不同，在於「沒有分行」，不但為客戶省下前往分行的時間，樂天銀行還提供24小時的真人在線客服，讓客戶可以選擇自己喜歡的方式，透過文字、電話或視訊與客服人員溝通。

首次跨足海外市場的日本樂天銀行，將累積近20年的無店鋪銀行（純網銀）經驗傳承給台灣。自2018年，總經理佐伯和彥即率領資安等大將來台籌備，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念，並引進日本樂天銀行的「快樂會員制度（Happy Program）」，客戶開戶即自動享有會員優惠；更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界。