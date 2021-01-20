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鴻海工業富聯 奪日電信商大單

記者蕭君暉／台北20日電

鴻海旗下工業富聯（FII）去年底開始出貨日本樂天電信的5G小基站之後，市場傳今年開春再拿下日本NTT Docomo的5G小基站訂單，為鴻海集團布建自駕車的5G基礎建設，再下一城。

由於自駕車在各國落地，必須與當地的5G網路對接，工業富聯此舉等於催緊油門，為鴻海集團的電動車與自駕車飆速發展。

據悉，工業富聯是與美國的5G解決方案供應商Airspan合作，攜手打入日本兩大5G電信營運商，並由鴻海的美國威州廠出貨，此舉不僅增加了威州廠的產能利用率，也符合集團在美國生產高附加價值產品的策略。

美國Airspan公司指出，已經與工業富聯在威斯康辛州的智慧製造中心陸續完成CBRS（Citizens Broadband Radio Service）網路布建，以加速進行更多智慧製造及工業物聯網應用。消息人士指出，此一建置與小型基地台等5G設備打進日本電信巿場不無關連。

包括NTT DoCoMo、KDDI、軟銀（Softbank）及樂天行動等日本四大電信營運商，計畫五年內投資約3兆日圓（約2000萬美元）布建基礎設施。由於工業富聯已經在日本的兩大電信營運商取得實績，在日本電信營運商大舉灑銀彈布建5G網路之下，工業富聯在5G設備的業績，可望大幅成長。

鴻海集團近期大舉進軍電動車與自駕車領域，但是自駕車必須要有智慧城市的5G網路布建，才能實現，工業富聯的5G相關設備，符合集團「3+3」的戰略，將加速鴻海集團在自駕車方面的快速發展。

自駕車 5G 日本

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