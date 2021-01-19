盒小馬51%股權 高鑫零售全部接手

以大賣場業態起家的中國 大潤發，正謀畫未來加碼中小型門市業務，母公司高鑫零售宣布，以人民幣 2550萬元（約394.7萬美元 ）收購盒小馬公司剩餘51%股權，將100%持有盒小馬公司。

盒小馬是2018年由盒馬鮮生和大潤發合資創立的公司，大潤發原本持股49%，其店面比大潤發小很多，主要銷售新鮮食品，由大潤發負責供應鏈和門市營運管理。

第一財經日報報導，大潤發內部表示，未來大潤發在實體店布局方面，會力拓標準超市和小店業態，而盒小馬與大潤發mini店「小潤發」都是重點布局的品牌。

高鑫零售宣布，公司間接附屬公司大潤發中國與公司關聯人士阿里巴巴網路技術訂立股權轉讓協議，大潤發中國同意購買及阿里巴巴網路技術同意出售盒小馬51%股權，代價為人民幣2550萬元。

收購完成後，大潤發中國將持有盒小馬的全部股權，而盒小馬將成為高鑫零售的全資附屬公司。收購事項將調整及簡化集團的企業架構，提升公司的管理及營運效率，並持續促進其小型超市的營運。

盒小馬主打社區生鮮，門市面積在800到2000平方公尺之間，商品包括以蔬菜、冷凍商品、肉類為主的生鮮類產品，以及乳製品、麵包等包裝食品，還有少量日用品。

與普通社區生鮮超市不同的是，盒小馬還帶有盒馬基因，超市內設有活鮮區域和用餐區域。

當時，盒小馬將部分三四線城市的優質商業作為拓展物件，並開始以加盟方式快速達成一定的擴張規模，不過這樣擴張模式似乎並沒有被啟用，一年多的時間盒小馬也並未大肆擴張，截至上月底，盒小馬在上海、安徽、廣東、江蘇等地擁有14家門市。