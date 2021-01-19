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中國GDP亮麗 但消費衰退…景氣藏隱憂

中國新聞組／北京19電

中國國國家統計局公布去年GDP等多項數據表現亮麗，不過，值得注意的隱憂是消費呈現衰退，去年社會消費品零售金額人民幣39.1兆元（約6.05兆美元），年減3.9%。

中通社報導，投資、消費、進出口是拉動中國中國經濟快速發展的三駕馬車。隨著中國官方提出「雙循環」政策，各界對中國的消費情況尤其關注。

北京大學經濟學院教授蘇劍分析，2020年社會消費品零售衰退3.9%，居民人均消費支出下降4%，這是由於疫情要求民眾進行社交隔離，對旅行、餐飲消費有眾多限制，使得上半年消費出現負增長，是新冠肺炎疫情帶來的不可避免的影響，隨著中國國內疫情受控，第4季社會消費品零售總額增長已經恢復至4.6%，開始接近前幾年的正常水平。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，儘管受到新冠肺炎疫情的衝擊，但2020年最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%，為近年來的較高水平，消費仍然是經濟穩定運行的壓艙石。

中原銀行首席經濟學家、中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，中國中國經濟增長逐月反彈，復甦勢頭強勁，正逐步回到正常運行軌道。根據第4季投資、消費、出口領域的表現，有理由認為2021年第1季經濟會繼續快速恢復。

王軍認為，消費的衰退主要受上半年拖累，也與中央的逆周期調節主要針對投資、生產領域有關，從官方公布的數據來看，2020年三大需求中只有消費為負增長，但從月增率來看，消費已經呈正增長態勢，正逐步實現滯後性恢復。

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