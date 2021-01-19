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鴻海砸2.7億美元 加碼在越南設廠

記者吳凱中／綜合報導

越南政府宣布，批准鴻海集團在當地新設公司Fukang Technology投資2.7億美元設廠案。業界傳出，鴻海越南新廠將生產蘋果筆電與平板產品，隨著鴻海非中國製造布局再下一城，可更進一步分散國際政治衝突不確定性的影響。

鴻海集團並未評論相關事件。業界認為，鴻海加碼越南布局成功之際，和碩、仁寶、緯創、英業達等台灣電子代工大廠也都已經重兵部署越南，讓越南有望成為僅次於中國的台灣電子業於亞洲最大製造基地。

外電報導，越南政府18日批准鴻海在當地新設公司Fukang Technology投資2.7億美元設廠，新廠主要座落於越南北江省（Bac Giang），每年將製造800萬台裝置。

越南政府指出，鴻海至今已在當地投資15億美元，並計畫今年將再增加7億美元投資，並招聘1萬多名當地工人。

鴻海越南北江新廠規畫在原有北江廠區周遭擴廠，主要生產筆電及平板產品。鴻海集團目前在越南事業體橫跨電視製造、智慧家庭產品、網通及子公司富智康的非蘋手機組裝業務。

據悉，鴻海越南北江新廠是因應大客戶蘋果要求，在美中貿易戰以來加劇的政治風險下，希望鴻海將Mac及iPad業務轉移部分產能至越南生產，預計將於今年內投產。

鴻海集團持續擴張越南業務，越南媒體日前披露，鴻海計畫在清化省投資13億美元。目前鴻海集團在越南北寧、北江及永福三省都有生產據點。

截至目前，鴻海、仁寶、緯創、英業達、和碩等五大台灣電子代工廠皆已在越南設廠，或是興建新生產基地，僅廣達並未在當地設廠，而是選在泰國製造。

業界認為，代工大廠前進越南布局，背後代表的是歐美品牌業者擔心美中貿易戰的「G2」格局，將不只是短期現象，而是未來國際政經的主軸，這也加深政治風險及額外關稅壓力，因此，品牌廠才要求相關製造夥伴擴增非大陸製造據點。

目前台灣電子代工廠在越南生產的品項以消費性電子為主軸，包含PC、筆電、電視、平板、網通及智慧家庭產品；至於伺服器及iPhone等生產線，目前大多尚未落腳越南。

越南 鴻海 投資

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