首批中製特斯拉Model Y 交車 今年總產量上看52萬輛

首批中國生產的特斯拉Model Y在上海開始交車，去年下訂單的車主已經領到新車；圖為model y車型1月8日在上海首次向顧客開放上路試駕。（中新社）

首批中國 生產的特斯拉 Model Y18日在上海開始交車，這也是特斯拉上海廠在生產的第二款車型，由於此前傳出訂單已經超過10萬輛，特斯拉強調，目前下訂的車主要等到第2季才能交車。

有中國證券 機構預估，特斯拉上海超級工廠今年將生產52.3萬輛電動車，其中27.8萬輛是Model 3，24.5萬輛是Model Y。

Techweb報導，興業證券日前根據產能狀況，預估特斯拉上海超級工廠的每周產量已經達到8000輛，每周可生產5000輛Model 3、3000輛Model Y，根據興業證券的估計，上海超級工廠2021年的汽車總產量約為52.3萬輛。由於2021年產量大幅增加，特斯拉2021年銷量也會大增。

中新社報導，特斯拉中國製造Model Y18日在上海世博特斯拉中心、上海向陽特斯拉中心、上海森蘭交付中心正式開始交車，這也是特斯拉上海超級工廠繼中國製造的Model 3後，第二款面向中國用戶生產、交付的車輛。

特斯拉表示，特斯拉中國製造Model Y將在中國各城市陸續交付，以最快的速度將車輛交到用戶的手中。

據瞭解，作為特斯拉第二款SUV，中國製造Model Y定位為高性能、全智能中型SUV，擁有讓視野更為廣闊的全景玻璃車頂、黑化的全車鍍鉻裝飾、15吋中央觸控面板以及全新中控台和全新前門板等設計。

澎湃新聞報導，特斯拉中國製造的中型純電休旅車Model Y在1月1日正式上線發售，其價格較進口版面大幅降價，並引爆銷售熱潮，長續航版與高性能版售價分別為人民幣33.99萬元和36.99萬元（約5.26萬美元和5.72萬美元），較之前進口版的價格分別降低人民幣14.81萬元和16.51萬元（約2.29萬美元和2.55萬美元）。

該消息宣布後，特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓，外傳訂單高達10萬輛，但未獲得特斯拉證實。特斯拉官方微博當日發布微博稱，官網訂單頁面由於訪問量激增可能暫時無法更新。

上海證券報報導，業內專家指出，特斯拉Model Y入門車型毛利率可達30%，因此還有降價空間，未來若推出成本更低的磷酸鐵鋰電池的版本，該車型價格預計可以再降人民幣2萬元，將引發新一波中國新能源汽車的競爭。

Techweb報導，興業證券日前根據產能狀況，預估特斯拉上海超級工廠的每周產量已經達到8000輛，每周可生產5000輛Model 3、3000輛Model Y，根據興業證券的估計，上海超級工廠2021年的汽車總產量約為52.3萬輛。由於2021年產量大幅增加，特斯拉2021年銷量也會大增。

值得注意的是，特斯拉上海超級工廠規劃的一期年產能為25萬輛純電動車，初期每周生產3000輛，全部建成營運後的規畫年產能是50萬輛，如果今年的產量達到了興業證券的預期，就將實現50萬輛的產能目標。

不過，特斯拉上海超級工廠的產能，有可能超出預期，在去年9月22日的特斯拉2020年度股東大會上，特斯拉CEO馬斯克曾表示，特斯拉上海超級工廠正在朝著年產100萬輛電動車推進，Model 3和Model Y各生產約50萬輛，是計畫產能的兩倍。中金報告認為，2021年特斯拉全球銷量將達到110萬輛。