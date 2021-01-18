快手短視頻招股 募資約50億美元

短視頻社交平台快手科技上周五通過港交所上市聆訊，進入上市倒數計時，有望成為「短視頻第一股」。知情人士說，快手計畫本周開始路演。有消息稱，快手最快在農曆新年前進行招股，計畫2月5日掛牌買賣。

證券時報報導，快手目標估值預期達500億美元 ，如按此估值IPO，快手將超越特斯拉CEO馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX，成為全球第三大最具價值的私人企業。

報導稱，快手計畫通過IPO融資約50億美元。如果IPO順利，將成為二年來，除阿里巴巴外，香港地區規模最大的IPO案。

據瞭解，1月18日開始，快手公司上市保薦人團隊將開始分析師路演，隨後快手公司進入招股階段。在此期間，快手公司分別與一些大型機構投資 者做了不少IPO前的路演。

報導指出，路演期間，快手IPO額度非常受追捧，大型機構投資者都準備下單。接近公司的知情人士透露，部分機構投資者已經摩拳擦掌，甚至不惜動用私人關係「預定額度」。

據悉，在過去70多天，部分投資人四處尋找可能與快手創始人宿華等核心管理層最近的關係以拿到額度。顯示快手IPO市場認購情緒高漲。

在IPO前，快手股東第二大股東是騰訊，持股21.57%，看來騰訊又是贏家。

快手上市將採用不同投票 權架構。公司控股股東宿華（持股12.65%）和程一笑（持股10.02%）持有A類股份，其他股東為B類股份。另外兩位創始團隊成員銀鑫和楊遠熙分別持股2.4%和2%。

根據不同投票權架構安排，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人每股可投一票。

快手的主要競爭產品為字節跳動旗下的抖音。據彭博資訊消息，字節跳動也在考慮讓部分業務在香港上市。