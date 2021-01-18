廣汽宣稱量產續航千里電動車 中科院打臉：騙子

廣汽集團日前稱將量產續航里程1千公里的電動車，遭到中國科學院院士質疑不實。（取材自微博）

廣汽集團日前稱將量產續航里程1000公里的電動車 ，遭到中國 科學院院士質疑不實。中國科學院院士、中國電動汽車 百人會副理事長歐陽明高16日在「中國電動車百人會論壇(2021)」上表示，「如果有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鐘能充滿電，還很安全，成本又很低。以目前的技術來講，他一定是騙子。」廣汽集團對此回應稱，年底就能做到，但會分階段推出。

澎湃新聞報導，廣汽董事長曾慶洪表示，自家搭載石墨烯基超級快充電池的車型8分鐘可充滿80%，NEDC（指歐洲的續航測試標準）續航1000公里，且製造生產成本降低90%以上。

曾慶洪說，廣汽石墨烯基超級快充電池目前已進入實車測試階段，首款搭載車型為AION V，目前正在黑龍江省黑河市做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產。

歐陽明高隨即打臉，「如果某一位說，它既能跑1000公里，又能幾分鐘充完電，而且還特別的安全，成本還特別低。大家不用相信，因為這是不可能存在的問題，這方面近年來沒有大的突破。」

對此，廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南強調，今年續航1千公里的車是肯定要出來的，快充肯定也是要出來的。他認為，8分鐘充滿1000公里理論上是可以的，電池能承受，但是要解決配套充電樁的問題。

古惠南指出，石墨烯基電池和矽負極電池兩者之間結合就可以實現快充，同時也能續航里程長，今年底就能做到8分鐘充滿80%同時續航還達1000公里。「但這些技術我們肯定會分階段推廣，不會在9月分就把全部技術推上去，全部推上去，那麼成本大家也受不了。」

據了解，廣汽集團自2014年就開始了對石墨烯技術的研發，目前已經掌握具有自主智慧財產權的三維結構石墨烯（3DG）材料的製備和應用技術。

石墨烯「超級快充電池」消息一經發布就在業界引起了廣泛爭議，有觀點認為，理論上石墨烯能夠提高充放電速率，但實際應用效果有待驗證；還有觀點認為，根本不存在真正的石墨烯電池，所謂的「石墨烯電池」只是廣汽集團製造的「噱頭」。

業界分析師高喬（化名）表示，目前欲將石墨烯融入電池產業，主要有兩個方向，第一，是作為導電添加劑；第二，是作為負極材料。

雲杉智慧總裁徐征鵬曾指出，假如動力電池將石墨烯作為負極主材料，電動車造價將非常高，如果用作添加劑，則能接受其成本，但將其作為導電添加劑，「其本質還是鋰電池」。