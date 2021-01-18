我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

廣汽宣稱量產續航千里電動車 中科院打臉：騙子

記者林汪靜／綜合報導
廣汽集團日前稱將量產續航里程1千公里的電動車，遭到中國科學院院士質疑不實。（取材自微博）
廣汽集團日前稱將量產續航里程1千公里的電動車，遭到中國科學院院士質疑不實。（取材自微博）

廣汽集團日前稱將量產續航里程1000公里的電動車，遭到中國科學院院士質疑不實。中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高16日在「中國電動車百人會論壇(2021)」上表示，「如果有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鐘能充滿電，還很安全，成本又很低。以目前的技術來講，他一定是騙子。」廣汽集團對此回應稱，年底就能做到，但會分階段推出。

澎湃新聞報導，廣汽董事長曾慶洪表示，自家搭載石墨烯基超級快充電池的車型8分鐘可充滿80%，NEDC（指歐洲的續航測試標準）續航1000公里，且製造生產成本降低90%以上。

曾慶洪說，廣汽石墨烯基超級快充電池目前已進入實車測試階段，首款搭載車型為AION V，目前正在黑龍江省黑河市做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產。

歐陽明高隨即打臉，「如果某一位說，它既能跑1000公里，又能幾分鐘充完電，而且還特別的安全，成本還特別低。大家不用相信，因為這是不可能存在的問題，這方面近年來沒有大的突破。」

對此，廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南強調，今年續航1千公里的車是肯定要出來的，快充肯定也是要出來的。他認為，8分鐘充滿1000公里理論上是可以的，電池能承受，但是要解決配套充電樁的問題。

古惠南指出，石墨烯基電池和矽負極電池兩者之間結合就可以實現快充，同時也能續航里程長，今年底就能做到8分鐘充滿80%同時續航還達1000公里。「但這些技術我們肯定會分階段推廣，不會在9月分就把全部技術推上去，全部推上去，那麼成本大家也受不了。」

據了解，廣汽集團自2014年就開始了對石墨烯技術的研發，目前已經掌握具有自主智慧財產權的三維結構石墨烯（3DG）材料的製備和應用技術。

石墨烯「超級快充電池」消息一經發布就在業界引起了廣泛爭議，有觀點認為，理論上石墨烯能夠提高充放電速率，但實際應用效果有待驗證；還有觀點認為，根本不存在真正的石墨烯電池，所謂的「石墨烯電池」只是廣汽集團製造的「噱頭」。

業界分析師高喬（化名）表示，目前欲將石墨烯融入電池產業，主要有兩個方向，第一，是作為導電添加劑；第二，是作為負極材料。

雲杉智慧總裁徐征鵬曾指出，假如動力電池將石墨烯作為負極主材料，電動車造價將非常高，如果用作添加劑，則能接受其成本，但將其作為導電添加劑，「其本質還是鋰電池」。

中國 電動車 汽車

上一則

快手短視頻招股 募資約50億美元

下一則

中國反壟斷 鎖定網路行業

延伸閱讀

大仁說財經／蘋果車來了？先看二三事

大仁說財經／蘋果車來了？先看二三事
品牌名簡化！KIA計畫發表EV1至EV9全新純電動車

品牌名簡化！KIA計畫發表EV1至EV9全新純電動車
大疆跨出無人機 瞄準電動車技術

大疆跨出無人機 瞄準電動車技術
電單車電池引起火災 導致12人受傷

電單車電池引起火災 導致12人受傷

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27
iPhone熱賣，2021年可能成為蘋果豐收年，分析師說，市值有機會挑戰3兆美元。圖為蘋果北京旗艦店。（歐新社）

現在買股來得及！分析師：蘋果市值明年飆3兆美元

2021-01-13 23:51
美股道瓊工業指數早盤下跌約245點。路透

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

2021-01-11 09:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒