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英特爾釋單 台積備產3奈米

記者簡永祥／綜合報導
（本報資料照片）
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台積電日前在法說會中釋出今年資本支出將衝高至250億美元到280億美元，雖不透露個別客戶產能需求，卻也更加確定英特爾將擴大對台積電下單，且項目將由原本在7奈米的少數繪圖晶片，擴及以5奈米及3奈米代工生產英特爾核心處理器。

針對英特爾擴大委外訂單，全球各大投資機構緊盯。英特爾執行長史旺（Bob Swan）曾向投資人承諾，將在本月21日舉行法說會時宣布外包計畫，但英特爾於上周13日宣布史旺將於2月5日卸任，由具備技術工程專長的杰辛格（Pat Gelsinger）接任，這項人事雖引發一些疑慮，但從台積電在3奈米大備產能動作，也隱約意味英特爾大單已入手。

台積電供應鏈透露，台積電近280億美元資本支出中，八成用於7奈米以下先進製程，其中在3奈米投資將逾150億美元，除持續為最大客戶蘋果備妥龐大的3奈米產能外，也已增列英特爾高階處理器代工訂單需求。

值得注意的是，台積電預備建置的3奈米產能將直接達到每月11萬片，這個數量是5奈米花了2年時間才達成的水準，且爾後會逐步擴充至每月15萬片，足見國際晶片大廠對台積電3奈米效能極為肯定。

至於生產廠區規畫，台積電原先編定在南科18廠第4到第6期大型12吋旗艦廠區，作為3奈米生產重心，去年更耗資近百億元買下力特、瀚宇彩晶位在南科廠房，目前已確定列入台積電3奈米擴大計畫。當時台積電大動作買廠，引起外界關注，如今相關布局已11浮現。

對照台積電總裁魏哲家在法說會提出，台積電到2025年前，營收年複合成長率可達10%到15，台積電在3奈米大舉建置產能，也反映3奈米將延用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，持續發揮優越的晶片效能和成本優勢，打臉曾發豪語要在3奈米以環繞閘極（GAA）超車台積電的三星，並透露英特爾短期的委外代工策略，應不會採用不同生產方式的代工廠，大多數訂單仍由台積電囊括。

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