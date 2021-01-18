在美中概股 瘋赴港二次上市 3年內預估有40家龍頭企業

(取材自36氪)

美國 政府打壓下，在美上市的中概股掀起赴港二次上市潮，券商預估，未來三年香港 市場將迎來40家左右中概股龍頭的集中回歸。

美國總統川普2020年12月簽署的「外國公司問責法」威脅將不符美國審計標準的外企下市，可能促成更多中企返港二次上市。開年不到兩周，已有不少中概股傳出計畫赴港二次上市的消息。

最新傳出的包括百度、視頻平台嗶哩嗶哩（B站），以及騰訊音樂、唯品會及歡聚集團等中國科技公司。此外，汽車銷售網站汽車之家也計畫在今年第1季在香港進行二次上市，攜程則盛傳在今年上半年。

此外，包括滴滴、快手、抖音、知乎等明星企業，也都傳出赴港二次上市的消息。

數據顯示，以美國存託憑證（ADR）的型式在美國上市的中國企業共有233家，合計市值約為1兆美元 ，約占美國股市總市值的3%。這些公司每日平均成交額總計約80億美元，占美國總成交額的6%。

中信證券發布的報告稱，未來三年香港市場將迎來40家左右中概股龍頭的集中回歸。有分析人士表示，香港上市的門檻更低，流程更簡單，符合部分時間成本高的企業儘早登陸資本市場的需求。

數據顯示，2020年香港有154檔新股上市，較2019年減少16%。總融資額為港幣3977億元（約514.8億美元），年增25%。在新經濟企業和中概股上市活躍的支持下，港股表現強勁。

普華永道預計，新經濟體和中概股回歸將繼續成為今年香港交易所上市活動的主要推動力。今年將有170家企業到香港上市，全年融資總額介於港幣4200億至4600億元（約543.7億美元至595.5億美元）。香港IPO融資總額有望創新高，重新奪回IPO總融資額全球冠軍。

A股繼2020年IPO金額創十年新高之後，普華永道會計師事務所最新報告預估，今年A股IPO金額有望創11年新高，挑戰人民幣4800億元（約744.5億美元），且有望成為外資流入A股的大年。

台商也搶搭A股IPO列車，最新的案子是台灣食品大廠南僑投控子公司南僑食品，日前獲得中國證監會上會審核通過，是台商今年獲通過的第一案。