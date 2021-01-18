我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

在美中概股 瘋赴港二次上市 3年內預估有40家龍頭企業

記者李仲維／綜合報導
(取材自36氪)
(取材自36氪)

美國政府打壓下，在美上市的中概股掀起赴港二次上市潮，券商預估，未來三年香港市場將迎來40家左右中概股龍頭的集中回歸。

美國總統川普2020年12月簽署的「外國公司問責法」威脅將不符美國審計標準的外企下市，可能促成更多中企返港二次上市。開年不到兩周，已有不少中概股傳出計畫赴港二次上市的消息。

最新傳出的包括百度、視頻平台嗶哩嗶哩（B站），以及騰訊音樂、唯品會及歡聚集團等中國科技公司。此外，汽車銷售網站汽車之家也計畫在今年第1季在香港進行二次上市，攜程則盛傳在今年上半年。

此外，包括滴滴、快手、抖音、知乎等明星企業，也都傳出赴港二次上市的消息。

數據顯示，以美國存託憑證（ADR）的型式在美國上市的中國企業共有233家，合計市值約為1兆美元，約占美國股市總市值的3%。這些公司每日平均成交額總計約80億美元，占美國總成交額的6%。

中信證券發布的報告稱，未來三年香港市場將迎來40家左右中概股龍頭的集中回歸。有分析人士表示，香港上市的門檻更低，流程更簡單，符合部分時間成本高的企業儘早登陸資本市場的需求。

數據顯示，2020年香港有154檔新股上市，較2019年減少16%。總融資額為港幣3977億元（約514.8億美元），年增25%。在新經濟企業和中概股上市活躍的支持下，港股表現強勁。

普華永道預計，新經濟體和中概股回歸將繼續成為今年香港交易所上市活動的主要推動力。今年將有170家企業到香港上市，全年融資總額介於港幣4200億至4600億元（約543.7億美元至595.5億美元）。香港IPO融資總額有望創新高，重新奪回IPO總融資額全球冠軍。

A股繼2020年IPO金額創十年新高之後，普華永道會計師事務所最新報告預估，今年A股IPO金額有望創11年新高，挑戰人民幣4800億元（約744.5億美元），且有望成為外資流入A股的大年。

台商也搶搭A股IPO列車，最新的案子是台灣食品大廠南僑投控子公司南僑食品，日前獲得中國證監會上會審核通過，是台商今年獲通過的第一案。

香港 美國 美元

上一則

英特爾釋單 台積備產3奈米

延伸閱讀

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高

香港受疫情衝擊 港府預告失業率將創新高
AIT處長酈英傑鼓勵美國人 到台灣學中文

AIT處長酈英傑鼓勵美國人 到台灣學中文
前年逃台 港通緝2縱火燒人者

前年逃台 港通緝2縱火燒人者

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27
iPhone熱賣，2021年可能成為蘋果豐收年，分析師說，市值有機會挑戰3兆美元。圖為蘋果北京旗艦店。（歐新社）

現在買股來得及！分析師：蘋果市值明年飆3兆美元

2021-01-13 23:51
美股道瓊工業指數早盤下跌約245點。路透

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

2021-01-11 09:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒