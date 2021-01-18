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中國反壟斷 鎖定網路行業

記者蔡敏姿／綜合報導
阿里因涉壟斷行為遭中國監管單位調查。（取材自微博）
阿里因涉壟斷行為遭中國監管單位調查。（取材自微博）

阿里巴巴及騰訊因涉嫌壟斷行為上月遭中國監管單位調查，「反壟斷」延續至2021年為中國經濟關鍵字，「反壟斷法」列入立法工作，網路行業將是執法重點，包括網路交易監督管理、壟斷行為認定、消費者權益等，網路行業敲警鐘。

第一財經報導，南開大學法學院教授許光耀認為，今年打擊的重點將是網路領域的壟斷行為，中國反壟斷執法有一個特點，某個時期在查處某個案件成功後，會藉此經驗繼續針對該領域加強重點執法，比如原料藥、汽車領域都曾是「反壟斷法」查處的重點。

觸犯中國「反壟斷法」有三點：第一是經營者達成壟斷協議，第二是經營者濫用市場支配地位，第三是具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。電商平台的「二選一」，涉嫌觸犯第二種行為，濫用市場支配地位。許光耀指出，「反壟斷法」需關注的是，網路企業是否從事掠奪性定價行為，分成兩階段：在第一階段，平台把價格降到成本以下，以擴大自身虧損，迫使競爭者虧損；競爭者退出市場後，進入第二個階段，把價格提高到壟斷水平，不僅收回掠奪的成本，而且獲得高於競爭性水平的利潤

中國中央政治局會議去年底提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，要求完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。隨後，阿里巴巴、騰訊成為箭靶遭調查，引起市場關注。

中國監管部門提出堅持「三個並重」，首先，堅持依法規範和支持規範健康發展並重。密切關注市場出現的新趨勢新問題，防範部分企業憑藉數據、技術、資本優勢造成競爭失序風險。其次，堅持治「果」和治「因」並重。第三，堅持監管執法和制度建設並重。特別是推動反壟斷法加快修訂，加速頒布平台經濟領域反壟斷指南、網路交易監督管理辦法，完善平台企業壟斷認定、消費者權益保護等規則。

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