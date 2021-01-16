微信行動支付 超車支付寶

中國支付清算協會發布，微信支付已超越支付寶，成為用戶最常使用的行動支付產品。 （中新社）

中國支付清算協會發布的最新數據顯示，微信 支付已超越支付寶 ，成為用戶最常使用的行動支付 產品。

微信支付是騰訊開發的應用程式，支付寶是阿里巴巴集團旗下的第三方支付平台。

界面新聞報導，這份2020年行動支付用戶問卷調查報告，反映出2020年行動支付使用者特徵、使用行為、屬性與行為偏好、對生物識別技術及關注點等方面特點。

報告顯示，從行動支付使用者使用行為上看，行動支付已成大多數消費者日常使用的支付方式，將近四分之三的用戶每天使用行動支付。

用戶單筆支付金額人民幣100元以下比率顯著提高至38.4%，500元以上支付比率較2019年降低20%，行動支付小額特徵日漸顯著。

報告指出，2020年使用者最常使用的行動支付產品是微信支付、支付寶和銀聯雲閃付。用戶使用微信支付比率，從2019年的87.3%增至92.7%，支付寶比率從2019年的90.7%增至91%，雲閃付的使用比率小幅降低，從2019年的78.9%降至74.9%。

報告顯示，借記卡帳戶和第三方支付帳戶仍是用戶行動支付首選的帳戶類型，信用卡支付用戶比率較2019年提高14.5%，信用支付產品（螞蟻花唄等）及貨幣市場基金（餘額寶等）比率均有所下降，行動支付資金來源回歸銀行帳戶趨勢明顯。

多數用戶認為，行動支付擁有操作簡單方便、無需帶現金或銀行卡、優惠促銷活動多等優點，但安全隱憂依然是用戶擔心的首要問題，商店不支持、手機網速慢等問題較去年有所改善。

在安全問題中，個人資訊被洩露、手機掃描到偽假條碼和帳戶資金被盜用，是用戶最擔心的三大問題。

值得注意的是，個人隱私洩露和安全隱憂是用戶擔心的問題，有79.6%的用戶擔心個人隱私洩露，較2019年提高2.7個百分點。

從行動支付使用者屬性與行為偏好上看，購買生活品、公共出行支付、繳納水電煤氣供暖費等公共事物費的比率最高，行動支付在小額便民領域場景使用的頻率愈來愈高。二維碼支付是最常用的支付方式，占比超過95%。