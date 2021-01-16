我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

微信行動支付 超車支付寶

記者李仲維／綜合報導
中國支付清算協會發布，微信支付已超越支付寶，成為用戶最常使用的行動支付產品。 （中新社）
中國支付清算協會發布，微信支付已超越支付寶，成為用戶最常使用的行動支付產品。 （中新社）

中國支付清算協會發布的最新數據顯示，微信支付已超越支付寶，成為用戶最常使用的行動支付產品。

微信支付是騰訊開發的應用程式，支付寶是阿里巴巴集團旗下的第三方支付平台。

界面新聞報導，這份2020年行動支付用戶問卷調查報告，反映出2020年行動支付使用者特徵、使用行為、屬性與行為偏好、對生物識別技術及關注點等方面特點。

報告顯示，從行動支付使用者使用行為上看，行動支付已成大多數消費者日常使用的支付方式，將近四分之三的用戶每天使用行動支付。

用戶單筆支付金額人民幣100元以下比率顯著提高至38.4%，500元以上支付比率較2019年降低20%，行動支付小額特徵日漸顯著。

報告指出，2020年使用者最常使用的行動支付產品是微信支付、支付寶和銀聯雲閃付。用戶使用微信支付比率，從2019年的87.3%增至92.7%，支付寶比率從2019年的90.7%增至91%，雲閃付的使用比率小幅降低，從2019年的78.9%降至74.9%。

報告顯示，借記卡帳戶和第三方支付帳戶仍是用戶行動支付首選的帳戶類型，信用卡支付用戶比率較2019年提高14.5%，信用支付產品（螞蟻花唄等）及貨幣市場基金（餘額寶等）比率均有所下降，行動支付資金來源回歸銀行帳戶趨勢明顯。

多數用戶認為，行動支付擁有操作簡單方便、無需帶現金或銀行卡、優惠促銷活動多等優點，但安全隱憂依然是用戶擔心的首要問題，商店不支持、手機網速慢等問題較去年有所改善。

在安全問題中，個人資訊被洩露、手機掃描到偽假條碼和帳戶資金被盜用，是用戶最擔心的三大問題。

值得注意的是，個人隱私洩露和安全隱憂是用戶擔心的問題，有79.6%的用戶擔心個人隱私洩露，較2019年提高2.7個百分點。

從行動支付使用者屬性與行為偏好上看，購買生活品、公共出行支付、繳納水電煤氣供暖費等公共事物費的比率最高，行動支付在小額便民領域場景使用的頻率愈來愈高。二維碼支付是最常用的支付方式，占比超過95%。

行動支付 微信 支付寶

上一則

紓困案+銀行財報 道指止連升4周

下一則

堅持送禮 假日零售額增8.3%

延伸閱讀

川普禁中App 華人：狼又來了

川普禁中App 華人：狼又來了
川普禁八大中國APP 華人：狼又來了？

川普禁八大中國APP 華人：狼又來了？
微信封殺？字節跳動旗下「飛書」小程序審核卡關近兩月

微信封殺？字節跳動旗下「飛書」小程序審核卡關近兩月
川普封殺支付寶 北京嗆霸凌

川普封殺支付寶 北京嗆霸凌

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27
美股道瓊工業指數早盤下跌約245點。路透

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

2021-01-11 09:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎