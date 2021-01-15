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甩三星 台積資本支出衝280億美元

記者簡永祥／台北15日電
台積電14日舉行線上法說會，由董事長劉德音（右）與總裁魏哲家共同主持。（本報資料照片）
台積電14日舉行線上法說會，由董事長劉德音（右）與總裁魏哲家共同主持。（本報資料照片）

為防勁敵三星追趕，台積電拚了！台積電昨天在法說會中宣布，為衝刺3奈米、5奈米及7奈米先進製程，今年資本支出衝高至250至280億美元，為歷年最大手筆，增幅達6成，比去年大增百億美元，跌破法人眼鏡，堪稱是台積電有史以來在投資上最衝的一年，反映台積電看好未來營運動能，要以產能及技術領先的優勢，拉開與三星差距。

台積電去年第4季單季每股獲利達5.51元、全年稅後純益大賺逾5000億元，每股賺近2個股本。法人觀察，台積電去年總計繳出6項創新高的驚人成就，包括去年第4季營收及獲利、去年全年營收及獲利、先進製程營收占比首次衝破6成、5奈米領先全球且單季營收比達20%等。

在高效能運算及車用晶片需求強勁下，台積電副總經理兼財務長黃仁昭表示，今年首季營收仍可締造單季新高。

台積電總裁魏哲家表示，將受惠5G和AI人工智慧相關應用需求強勁成長，預估今年全球半導體整體產值，不含記憶體約成長8%，晶圓代工約成長10%，台積電全年可成長10中位數（14%至16），持續締造歷史新猷；預估到2025年，年成率都可維持在10%至15。

黃仁昭表示，資本支出是基於對未來數年的成長預期所規畫，台積電目前已進入到另一個高成長區間，採較高的資本密集度，可幫助台積電掌握未來成長的機會。公司預期因5G及高效能運算（HPC）晶片相關應用的產業大趨勢，在未來幾年將為台積電帶來更高的年複合成長率。

台積電董事長劉德音也針對5G帶來的半導體產業發展提出說明，他說，5G驅動各項智慧應用快速發展，是1個令人振奮的全新架構的轉變，很多晶片廠都有推出更高效能晶片的考量，因此對台積電3奈米，甚至5奈米先進製程需求相當強勁。

台積電規畫今年資本支出，將有八成用在先進製程，包括7奈米、5奈米與3奈米，1成用在先進封裝，1成投資特殊製程。今年資本支出未涵蓋海外包括在美國亞利桑那州的投資案；劉德音昨表示，台積電打算在大陸南京廠進行擴充。值得注意的是，台積電第一季財測對新台幣匯率假設來到27.9元，顯然看台幣匯率將升破28元。

台積電 營收 5G

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