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蔚來創辦人鄭顯聰 掌鴻海MIH

記者吳凱中／台北15日電
MIH聯盟執行長鄭顯聰。（圖：鴻海提供）
MIH聯盟執行長鄭顯聰。（圖：鴻海提供）

鴻海集團電動車業務「踩油門」，14日宣布旗下電動車平台MIH管理階層添加生力軍，找來汽車業戰將，有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車（NIO）聯合創辦人鄭顯聰加盟，未來將專責MIH聯盟規劃，擔任執行長一職，並掌管硬體部門兼平台規格定義。

鴻海集團2021年電動車業務布局一波接一波，除了MIH聯盟夥伴吸引全球逾200家廠商加入外，13日又宣布結盟中國汽車大廠吉利控股，雙方將成立合資公司。

鴻海旗下電動車平台MIH昨日宣布，管理階層添加生力軍，邀請到曾在福特（Ford）、飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）及NIO任職，有豐富車界經驗的鄭顯聰加入團隊，未來將專責MIH聯盟規劃，並掌管硬體部門兼平台規格定義。

同時，鴻海集團技術長魏國章則操刀MIH軟體平台。兩位業界資深夥伴的加入，將為MIH聯盟注入豐富的車輛及科技產業經驗，形塑未來MIH聯盟文化、價值觀與競爭力。

鴻海集團儘管以硬體製造聞名業界，但在電動車布局上，卻是採「先軟後硬」、「建立生態系」策略，由於電動車相較於傳統汽車，最被看好的其實是自駕車技術，因此鴻海第一步先由集團技術長魏國章主導軟體，隨後才找來硬體出身的鄭顯聰。

汽車產業領域有40年經驗的鄭顯聰，被視為汽車界的先鋒，也是少數跨界傳統汽車領域和新能源車的產業先驅，曾擔任瑪涅蒂·瑪瑞利（Magneti Marelli）AP的負責人、Fiat China董事長及NIO聯合創辦人；先前在蔚來汽車（NIO）擔任聯合創辦人，蔚來董事長李斌借重其在傳統車廠多年經驗，打造公司初始核心團隊，成就蔚來現在有「中國特斯拉」的美名，市值超越雙B（奔馳Benz、寶馬BMW）。

在鄭顯聰、李斌等人攜手操盤下，打造蔚來初始核心團隊，不過2019年鄭顯聰退休，轉任顧問，並擔任蔚來驅動科技董事長。

鄭顯聰於福特任職時，發揮商業與全球化領導才能，透過福特與馬自達合夥契機，使台灣生產的Tracer（Mazda 3）成功銷售出口至加拿大。

鄭顯聰表示，MIH平台理念是OPEN開放，且能自我持續發展的科技平台。期望透過鴻華先進所開放出來的平台活力，孵化產品新技術，並創造出前瞻專利及服務，進而吸引更多業界夥伴們加入。

業界人士觀察，鴻海MIH平台目前夥伴已達200多家，不過觀察合作業者名單仍是以電子科技廠為主，不少汽車零組件供應鏈仍在觀望。

鴻海技術長魏國章主要主導MIH軟體平台，雖來自全球頂尖大廠蘋果，但其與汽車產業淵源不深，如今鄭顯聰的加入，藉著他在汽車市場多年歷練、人脈，將成為MIH汽車廠商及ICT資通訊業者的橋梁，可望吸引更多傳統汽車供應鏈業者加入平台。

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