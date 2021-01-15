我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

中國去年出口、貿易總額雙創紀錄 中美貿易增速達8.8%

記者李仲維／綜合報導
貿易戰下，2020年中美貿易仍持續增長。圖為天津港太平洋國際集裝箱碼頭。（新華社）
貿易戰下，2020年中美貿易仍持續增長。圖為天津港太平洋國際集裝箱碼頭。（新華社）

中國海關總署14日公布，以美元計價，去年全年出口年增3.6%，進口年減1.1%，貿易順差為5350.3億美元，創2015年以來新高。海關總署表示，2020年中國成為全球唯一經濟正增長的主要經濟體，外貿進出口明顯好於預期，外貿規模再創歷史新高。

數據顯示，中國去年12月出口年增18.1%，進口年增長6.5%，連續四個月正增長；12月貿易順差為781.7億美元，皆高於市場預期。

若以人民幣計價，中國去年外貿進出口總值為32.16兆元人民幣（約5兆美元），年增1.9%。其中，出口17.93兆元（約2.7兆美元），年增4%；進口14.23兆元（約2.2兆美元），年減0.7%；貿易順差3.7兆元，年增27.4%。

無論是人民幣還是美元計價，中國去年進出口總值和出口總值均創歷史新高。

分國別來看，中國與主要交易夥伴貿易額均有所增長。其中，中美貿易增速最快，達8.8%；與東協貿易增速次之，為7%。東協繼續穩居中國第一大交易夥伴。

從產品來看，防疫物資、「宅經濟」相關產品熱銷支撐中國出口復甦。數據顯示，口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品出口合計增長31%，拉動中國整體出口增長1.9個百分點；筆記型電腦、平板電腦、家用電器出口合計增長22.1%，拉動整體出口增長1.3個百分點。

中海晟融首席經濟學家張一指出，2020年中國外貿總體呈現出口強、進口弱特點，導致以美元計價的順差創下歷史第二高水準，以人民幣計價的順差創歷史新高。預計今年出口仍有可能保持較高增速，大宗商品價格上漲、內需的進一步提高，將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。

兩岸經貿金額再創新高，台灣對中國出口總額突破2000億美元大關，達2006.6億美元，較前一年成長16%。台灣自中國進口為601.4億美元，成長9.1%。

由於台灣對中國出口成長明顯高於進口，也使得台灣對中國的貿易順差達到創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣繼續成為中國中國最大貿易逆差來源。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，中國進出口整體表現仍超預期，預計今年出口和進口都將維持5%-10%的增速。但需注意的是，若人民幣繼續溫和升值，可能會對出口帶來一定壓力。

中國 美元 台灣

上一則

甩三星 台積資本支出衝280億美元

下一則

服裝市場萎縮 業者網上求生

延伸閱讀

疫情下因禍得福 御姊愛美國開課單月收入破3.5萬

疫情下因禍得福 御姊愛美國開課單月收入破3.5萬
穩外貿 中國鬆綁人民幣跨境結算

穩外貿 中國鬆綁人民幣跨境結算
華美老年協會 線上迎新年

華美老年協會 線上迎新年
槍殺關帥嫌犯到案 謀殺證據仍不足

槍殺關帥嫌犯到案 謀殺證據仍不足

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲