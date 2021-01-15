中國去年出口、貿易總額雙創紀錄 中美貿易增速達8.8%

貿易戰下，2020年中美貿易仍持續增長。圖為天津港太平洋國際集裝箱碼頭。（新華社）

中國 海關總署14日公布，以美元 計價，去年全年出口年增3.6%，進口年減1.1%，貿易順差為5350.3億美元，創2015年以來新高。海關總署表示，2020年中國成為全球唯一經濟正增長的主要經濟體，外貿進出口明顯好於預期，外貿規模再創歷史新高。

數據顯示，中國去年12月出口年增18.1%，進口年增長6.5%，連續四個月正增長；12月貿易順差為781.7億美元，皆高於市場預期。

若以人民幣計價，中國去年外貿進出口總值為32.16兆元人民幣（約5兆美元），年增1.9%。其中，出口17.93兆元（約2.7兆美元），年增4%；進口14.23兆元（約2.2兆美元），年減0.7%；貿易順差3.7兆元，年增27.4%。

無論是人民幣還是美元計價，中國去年進出口總值和出口總值均創歷史新高。

分國別來看，中國與主要交易夥伴貿易額均有所增長。其中，中美貿易增速最快，達8.8%；與東協貿易增速次之，為7%。東協繼續穩居中國第一大交易夥伴。

從產品來看，防疫物資、「宅經濟」相關產品熱銷支撐中國出口復甦。數據顯示，口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品出口合計增長31%，拉動中國整體出口增長1.9個百分點；筆記型電腦、平板電腦、家用電器出口合計增長22.1%，拉動整體出口增長1.3個百分點。

中海晟融首席經濟學家張一指出，2020年中國外貿總體呈現出口強、進口弱特點，導致以美元計價的順差創下歷史第二高水準，以人民幣計價的順差創歷史新高。預計今年出口仍有可能保持較高增速，大宗商品價格上漲、內需的進一步提高，將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。

兩岸經貿金額再創新高，台灣 對中國出口總額突破2000億美元大關，達2006.6億美元，較前一年成長16%。台灣自中國進口為601.4億美元，成長9.1%。

由於台灣對中國出口成長明顯高於進口，也使得台灣對中國的貿易順差達到創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣繼續成為中國中國最大貿易逆差來源。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，中國進出口整體表現仍超預期，預計今年出口和進口都將維持5%-10%的增速。但需注意的是，若人民幣繼續溫和升值，可能會對出口帶來一定壓力。