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人民幣中間價 攀一周高點

記者李仲維／綜合報導

人民幣美元中間價13日升值218個基點，為一周高點。專家認為，今年人民幣兌美元匯率升破6機率很低。

中國外匯交易中心披露，人民幣兌美元中間價13日報6.4605，調升218個基點。在岸市場人民幣兌美元下午收盤報6.4659，升值11個基點。

路透引述交易員表示，13日的中間價明顯低於市場預期，官方似乎希望人民幣以合理速度反應基本面和外部美元疲軟，這會緩和人民幣升值衝動，短期匯價預料保持區間寬幅波動。

交易員稱，隨著拜登新政府上台，中美關係不確定性預料會減輕，同時中國經濟基本面仍較為強勁，人民幣後續仍有望擴大升幅；不過官方也會持續關注，適時出手微調，避免匯價走勢過於單邊。

渣打中國宏觀策略主管劉潔認為，人民幣將在上半年升至6.3，但估計已開發經濟體下半年可能會更快地復甦，預計下半年人民幣可能小幅調整至6.45。

對於今年人民幣對美元匯率會不會破6的問題，中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明認為，今年人民幣兌美元匯率破6的機率很小，更有可能圍繞6.2-6.6的區間上下波動，中樞水準在6.4左右。

中國國家發展與戰略研究院研究員王晉斌指出，此輪人民幣匯率升值帶有疫情匯率的性質。由於海外生產能力尚未有效釋放，疫情背景下，人民幣匯率走強的基本格局尚沒有改變。中國經濟中的高出口還會繼續持續數月，還會出現一段時間的大規模經常帳戶順差。

他還表示，中國經濟預期的基本面向好，也助推人民幣升值。

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