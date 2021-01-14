我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2307萬 逾38萬例病亡

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

智己兩款新車 Q4量產

記者林宸誼／綜合報導

由上汽集團、張江高科和阿里巴巴集團共同打造的智己汽車（I M），13日全球首發兩款量產定型車，搭載寧德時代「摻矽補鋰電芯」技術電池，最大續航里程超1000公里、20萬公里零衰減，預計今年第4季量產交付。

13日發布兩款新車還沒有正式命名，未來汽車日報報導，智己汽車方面介紹，首款智慧純電轎車將於2021年4月上海車展期間接受全球預訂，今年年底上市；智能純電SUV將於2022年上市。

騰訊財經報導，智己汽車將搭載上汽與寧德時代共同開發的「摻矽補鋰」技術的電池，單體能量密度達每公斤300瓦，最大續航里程超1000公里；此外，智己汽車還支持無線充電，並可做到20萬公里零衰減、永不自燃。

這樣續航里程追平蔚來於9日發表的旗艦轎車ET7，智己汽車因此成為繼蔚來後，大陸第二家發布1,000公里續航量產車的車企。

按照永不自燃與最大續航里程超1000公里的說法，智己汽車已然一下就解決了目前新能源汽車面臨的兩大問題：續航與安全，而解決這兩大問題的根本還是在動力電池上。

上海財聯社報導「摻矽補鋰」技術，先前已在蔚來的固態電池中出現過，也就是「無機預鋰化碳矽負極」，本質均為提高負極中矽的含量，同時增加鋰的含量，來彌補因矽含量提升而導致的電池在充放電過程中鋰損耗的提高。

光大證券分析師李偉峰認為，超高鎳化三元材料+矽碳負極，將成為鋰電池未來發展主流方向。

汽車 證券 分析師

上一則

聯想將發CDR 掛牌科創板

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

蔚來創辦人：長期對手是蘋果

蔚來創辦人：長期對手是蘋果
蔚來創辦人：特斯拉Model S不是對手 長期對手是蘋果

蔚來創辦人：特斯拉Model S不是對手 長期對手是蘋果
寧德時代旗下廠房爆炸 恐影響特斯拉電池供應

寧德時代旗下廠房爆炸 恐影響特斯拉電池供應
談好了！特斯拉續買鋰電池到2022年 Panasonic股價勁揚

談好了！特斯拉續買鋰電池到2022年 Panasonic股價勁揚

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休