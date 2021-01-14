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富士康攻電動車 結盟中國吉利

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海集團布局電動車再下一城，旗下富士康科技集團13日宣布與中國浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，成立合資公司，雙方各持股50%，為全球汽車，以及出行產業（汽車相關移動產業），提供代工生產與訂製顧問服務，這是鴻海集團近日合作的第四家車廠，外界解讀，鴻海集團造車的終極目標，是為搶攻Apple Car訂單做好準備。

鴻海13日下午重訊宣布以上合作案，鴻海強調，未來雙方合作將涵蓋汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車等全產業鏈。不過鴻海並未宣布投資金額。

另一方面，旗下機殼廠鴻準也率先開發出鋁合金壓鑄技術，成功打進BMW供應鏈。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。借助集團全球領先的前端科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方可實現優勢互補，能更好地為客戶服務，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台，體現全產業鏈的競爭優勢。他相信，該合作不僅契合集團3+3戰略轉型方向，也將對汽車行業發展帶來巨大改變，他對吉利與富士康的合作充滿期待。

●拚整車製造最後一哩路

鴻海先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰、吉利控股等傳統汽車廠，以及新能源車的車廠合作，就是要完成整車製造的最後一哩路，外界預期，鴻海集團短期目標是先成為亞洲的麥格納（Magna），長期目標鎖定未來的Apple Car。

位於加拿大的麥格納是全球前三大汽車零組件供應商，也是全球第一大汽車代工廠，代工的汽車包括賓士的G Class，BMW的5系列、BMW Z4、Jaguar的E-Pace及I-Pace等豪華車。

鴻海是全球最大EMS廠，擁有完整的ICT製造與全球供應鏈管理經驗與能力，唯一欠缺的就是整車造車經驗，與各大車廠合作，可以縮短學習曲線，並分散風險，還可以擴大汽車電子零組件的出貨，一舉數得。

市場人士分析，鴻海與吉利控股合作，可讓鴻海站穩全球第一大汽車市場-中國大陸，而且像吉利這類傳統車廠，必須發展新能源車以轉型升級，鴻海提供代工、顧問、設計與品管等服務，雙方優勢互補。鴻海與拜騰合作，則是吸取新創公司在設計新能源車方面的經驗。

與大陸本地車廠合作，主要鎖定大陸內需市場，至於MIH電動車開放平台，則是對所有人開放，目標就是要進軍海外汽車市場。

對鴻海來說，整車造車是鴻海跨入電動車、自駕車領域的最後一哩路，卻是未來接單Apple Car的第一哩路，身為蘋果最大組裝廠的鴻海，長期目標，焉有不想吃Apple Car的道理？後續如何發展，外界高度關注。

鴻海 汽車 電動車

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