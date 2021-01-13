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車用晶片荒 國際車廠向台求援搶台積電產能

編譯林奕榮／綜合12日電

新冠肺炎疫情升溫，數百萬人在家工作和上課，推升智慧手機、電視和遊戲等裝置的需求，晶圓代工廠忙著生產宅經濟相關產品，導致車用晶片受排擠，供應短缺，迫使豐田、本田、福特、福斯等汽車製造商擴大減產；據傳業者已尋求台灣當局協助，向台積電等晶圓代工廠爭取產能，解決缺晶片的燃眉之急。

豐田汽車已局部關閉大陸廠的生產線，本田汽車正降低北美五座工廠的產能，因為車用晶片的採購日益困難，也顯示全球半導體短缺的況狀正在惡化。

豐田汽車在中國大陸的合資企業廣汽豐田汽車公司，將關閉一些產線；此外，豐田已經減少德州廠的全尺寸皮卡產能。

本田汽車上周縮減英國廠的產能，宣布將減少Accord、Civic、Insight等幾款房車、Odyssey小貨車和Acura RDX跨界運動休旅車的產量。

福特、福斯、日產、飛雅特克萊斯勒等汽車製造商，也正面臨晶片短缺困境；目前，晶片製造商正設法滿足消費電子產品公司持續增加的需求，導致汽車業者更難獲得晶片。

彭博資訊分析師指出，這種情況讓汽車業者錯失良機，也將衝擊他們上半年的獲利；這些汽車業者公布財測指引時，展望可能趨於保守。

IHS Market的研究員指出，晶片業者在調整營運之際，今年上半年半導體可能持續短缺；晶片商較青睞消費電子產品的訂單，因為這些訂單的規模大於汽車業者；例如，光是智慧手機市場每年就有逾10億部裝置，但汽車每年的產量缺不到1億輛。

知情人士透露，汽車製造商去年上半年大砍台灣晶圓代工廠投片量，但下半年想要回這些產能時，業者已把產能分配到其他領域。據悉，通用汽車已要求台灣政府協助取得晶片，台灣官員也已居中向台積電電等業者傳達相關要求。另外，歐盟也對台灣官員提出類似的請求。

汽車 台灣 豐田

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