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中國最大存儲晶片製造商「長江存儲」 今年產量將翻倍

記者張瑞益、李孟珊、季晶晶／北京13日電
長江存儲計畫今年將產量翻倍，並開始生產更高階的3D NAND快閃記憶體。(取材自中國存儲網)
長江存儲計畫今年將產量翻倍，並開始生產更高階的3D NAND快閃記憶體。(取材自中國存儲網)

中國大陸最大的存儲晶片製造商長江存儲計畫今年將產量翻倍，並開始生產更高階的3D NAND快閃記憶體晶片等先進產品，對於產業是否形成明顯衝擊；對此，台灣記憶體廠高層表示，以量和質來看，預計未來二至三年應該都不至於嚴重衝擊產業供需及價格。

根據日經亞洲評論報導，中國大陸記憶體製造大廠長江存儲，傳出今年產出將倍增，並計畫投產先進晶片，競爭對手瞄準三星電子及美光等領導大廠；長江存儲計畫在2021年下半年，將記憶體晶片的月產量倍增至10萬片矽晶圓，約占全球產出的7%。

相較之下，全球最大NAND型快閃記憶體製造商三星月產出為48萬片矽晶圓，美國最大記憶體廠商美光則月產18萬片矽晶圓。

該日媒報導，除了擴產現有晶片之外，長江存儲將加速技術開發，打算挑戰三星，以及鎧俠、海力士和美光在內的其他全球領導者，長江存儲最快在今年中試產第一批高級別的192層3D NAND快閃記憶體，目前該公司生產的是64層與128層的晶片。

三星和美光都在研發176層3D NAND快閃記憶體。目前量產的最先進版本就是128層。長江存儲計畫的192層，在定義上比三星和美光研發的技術更先進，但能否成功仍是未知數。

對此報導，台灣記憶體公司高層表示，長江存儲月產能不會超過5萬片，目前全球市占率在2%左右，但由於去年全球前三大記憶體廠也都有擴產計畫，同樣將在今年推出新產能，因此，整體市場供給同步成長之下，長江存儲即使今年順利開出新產能，以全球市占率來看，長江存儲全球市占率能否提升都仍待觀察。

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