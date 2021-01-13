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英特爾委外代工 傳將下單台積電

編譯劉忠勇、記者趙于萱／綜合報導
英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電(圖)等晶圓代工廠生產細節。(本報資料照片)
英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電(圖)等晶圓代工廠生產細節。(本報資料照片)

英特爾最快將於21日說明晶片委託台積電等晶圓代工廠生產細節，路透12日搶先披露，英特爾與台積電的代工合作計畫，將由英特爾的新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電7奈米生產，藉此力抗勁敵輝達。

對於相關報導，英特爾不願置評；台積電因在法說會前緘默期，不回應市場傳言。

路透報導，英特爾想靠繪圖晶片打入火熱的PC遊戲市場。知情人士透露，DG2預料在今年下半年或2022年初發表，與價位在400美元至600美元之間的輝達和超微半導體的遊戲顯卡競爭。

知情人士說，DG2製造技術預料比輝達去年秋季發表、採用三星8奈米製程生產的顯卡更加先進，也比超微在台積電以7奈米製程生產的顯卡更勝一籌。

外傳英特爾的委外代工訂單可能由台積電與三星分食，聯博投資、花旗證券昨日分析，台積電先進製程快於三星，良率也比三星好，可望拿下英特爾大單成為最大贏家。

聯博最新發布台積電報告，以「當全世界需要你」為大標題，強調台積電技術舉足輕重，英特爾想在處理器重新拿回榮耀，勢必選擇最優秀的台積電。

聯博表示，台積電先進製程獨步全球，全世界都需要台積電的幫助，因此英特爾在技術選擇上，可能將重要的晶片託付給台積電，包括2023年預期採用3奈米量產，且競爭對手超微跟進的機率高，使3奈米成為台積電最強大的製程。

聯博表示，若保守以英特爾初步釋出20%的訂單給台積電，2023年台積電營收預期額外增加7%至8%，使當年度營收在近幾年的連續成長下，仍能達到13%的強勁增幅，每股純益上看35元；2022至2023年營收預期可增長21%。

花旗則發布英特爾報告預測21日將宣布的計畫，指出為了和超微等對手一較高下，首波晶片料有多數都委託給台積電。

花旗認為，英特爾首波可能將繪圖晶片及部分低階Atom處理器委託台積電操刀，預估英特爾每釋出20億美元的訂單，台積電營收額外增加5.6億美元。

英特爾(圖)最快將於21日說明晶片委託台積電(圖)等晶圓代工廠生產細節。（彭博）
英特爾(圖)最快將於21日說明晶片委託台積電(圖)等晶圓代工廠生產細節。（彭博）

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