高階iPhone訂單夯 鴻海給高獎金搶工人

iPhone 12高階機種熱賣，蘋果上調今年上半年出貨量，主力代工廠鴻海集團旗下富士康鄭州廠iDPBG事業群提前展開搶人大作戰。圖為新北市土城區鴻海集團總部。（本報資料照片）

蘋果iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max熱銷，蘋果已上調這兩款高階機種今年上半年出貨量。因應龐大需求，主力代工廠鴻海 集團旗下富士康鄭州廠iDPBG事業群提前展開搶人大作戰，繼針對派遣工祭出高額獎金留人後，近期再對寒假工、正式工啟動新一輪徵才活動，藉此讓廠區生產線維持滿載運作。

鴻海集團旗下iDPBG事業群祭出新一輪徵才令，主要針對河南鄭州廠內部推薦寒假工，介紹人獎金人民幣 1500元（約233美元），求職者春節出勤激勵人民幣2000元（約310美元）。

同時，針對正式工部分，鄭州廠也祭出推薦人獎勵人民幣600元（約93美元），被推薦人獎勵人民幣3600元（約558美元），若加上春節出勤激勵人民幣3600元，總獎金高達人民幣7800元（約1211美元）。

事實上，iDPBG事業群去年12月底已針對派遣工部分，祭出高額獎金公開留人，包含留任獎金人民幣6,500元，春節出勤激勵人民幣2000元（約1320美元），總計獎金高達人民幣8500元（約1320美元）。

由於鄭州廠iDPBG事業群主要負責新一代iPhone製造，鴻海接連啟動徵才計畫，凸顯集團目前iPhone 12高階機種在手訂單滿檔，為了應付龐大生產需求，提前啟動招工計畫。

受惠iPhone 12 Pro 、 iPhone Pro Max持續熱銷，目前市場普遍預估今年上半年iPhone出貨量將提高至約9,000萬支，「日經亞洲」引述內部人士看法，指出蘋果已將產量提高三成，今年上半年總體iPhone將達9500萬至9600萬支。

在iPhone 12系列熱銷挹注下，鴻海去年12月合併營收來到7,137.8億元，月增4.8%、年增32.3%，再創單月新高，並且首度站上7,000億元，連帶讓去年第4季營收衝上逾2兆元，季增55.5%、年增15.3%，亦創單季新高。

展望今年上半年營運，鴻海表現可望淡季不淡。鴻海董事長劉揚偉先前指出，今年上半年業績肯定比去年同期好，包含智慧手機遞延效應，加上5G相關產品有替換需求，伺服器、電動車展望也看佳。

外資先前預估，5G手機需求持續暢旺，在蘋果iPhone 12出貨穩健下，鴻海首季iPhone表現可望優於歷年同期，預估鴻海首季業績將較去年第4季下滑約三成，但較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過1.25兆元，挑戰同期新高。