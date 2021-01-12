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中國去年CPI增2.5% 未跨越官方紅線

記者賴錦宏／綜合報導

中國國家統計局11日公布，2020年12月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，高於市場預期，主要受食品和能源價格帶動再度轉正，全年CPI年增2.5%，符合年初設定的3.5%紅線之內。

受大宗商品價格攀升影響，12月PPI快速收窄跌幅，年減0.4%，全年PPI年減1.8%。

中新社報導， 中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，2020年12月，各地區各部門鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，CPI由降轉漲。

受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，帶動價格上漲；隨著元旦春節到來，消費需求季節性增加，加上飼料成本上升，影響肉類食品價格上漲。

植信投資研究院分析，2020年CPI在年初一度高漲主要受到去年豬肉價格快速拔高的翹尾影響，但疫情衝擊帶來的需求不足仍有體現。

2021年豬肉價格在供給回升及基數效應的雙重作用下將回落，將會對整體價格形成較長時間的負向拉動，消費價格將在新的供需平衡間取得結構性調整。

12月PPI受到 中國國內需求穩定恢復，加之部分國際大宗商品價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上行，12月PPI中的生產資料價格下降0.5%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.4個百分點。

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