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螞蟻將重組消費信貸業務 增加透明度

記者賴錦宏／綜合報導
螞蟻將按監管要求，在金融控股下重組餘額寶及網商銀行。（取材自股城網）
螞蟻將按監管要求，在金融控股下重組餘額寶及網商銀行。（取材自股城網）

螞蟻集團據報正計畫重組其龐大的消費信貸業務，日本媒體引述知情人士透露，該集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司架構下重組大量業務，以增加透明度。

每日財經報導指出，阿里巴巴將把共同基金和保險銷售，以及貸款仲介業務遷至這家控股公司，以螞蟻作為母公司。

業務重組或包括餘額寶貨幣市場基金的運營方天弘基金，以及向中小企提供網上貸款的網商銀行。

消息稱，中國政府已要求所有需要金融牌照的業務歸入控股公司之下，惟暫仍不清楚支付寶是否納入其中。

每日財經引述消息指出，螞蟻集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司的傘形架構下重組大量業務，以增強透明度。

較早前彭博亦報導，螞蟻計畫對消費信貸業務進行重組，以便公司可在新的監管規定之下繼續在全大陸開展貸款業務，否則其盈利能力最強的業務就將面臨極大的限制。

騰訊網報導，自從螞蟻集團上市之路被喊卡後，關於螞蟻集團的消息從未停止，近日，又有消息指出，螞蟻集團將對旗下的產品和業務進行調整，計畫把花唄、借唄兩大消費信貸產品轉至獲批籌建的「螞蟻消費金融」旗下，以應對合規壓力。但是，業務還未調整，卻有多位用戶反映花唄、借唄額度被調降

花唄、借唄的主體分別是重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司，這兩家公司都是螞蟻集團旗下的小額貸款公司，只是註冊資本金不一樣而已，前者人民幣40億元（約6.2億美元）、後者人民幣120億元（約18.6億美元），均符合監管部門規定。

但是，對於許多資產、收入水平、負債情況不達標的借款人而言，就很容易被降低額度。

此外，小額貸款公司不像銀行一樣政策穩定，其放款資金來源主要是股東、合作銀行、自有資金等渠道，一旦放款資金緊張，那麼首先就會拿借款人降低額度。

貸款 重組 中國

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